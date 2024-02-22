Özel ve İmamoğlu'ndan ilk miting

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da düzenlenen ilk mitinginde yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un 650 bin konut vaadine yanıt verdi. İmamoğlu, Kurum'a "TOKİ 2002'den 2023'e yani 21 yılda 98 bin konut yaptı. Bunların sadece 60 binini teslim etti" yanıtını verdi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem Başkan rant çevrelerinin yüzünü güldürmedi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ilk mitingine İstanbul'da çıktı.

Sultangazi'de düzenlenen mitingde konuşan İmamoğlu, Murat Kurum'un "5 yılda 650 bin konut yapacağız" vaadine yanıt verdi. TOKİ verilerini paylaşan İBB Başkanı, "TOKİ 2002'den 2023'e yani 21 yılda 98 bin konut yaptı. Bunların sadece 60 binini teslim etti. Neymiş 650 bin konut yapacaklarmış" dedi.

İmamoğlu'nun ardından ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşma yapmak üzere sahneye çıktı.

"BUNLAR SEÇİM İÇİN HER ŞEYİ YAPAR"

İBB Başkanı İmamoğlu, mitingde şunları söyledi:

"2019'da partizanlığı bu şehirden söküp atacağım demiştim, söktük attık. Onlar oy vermeyi hizmet verme ile eşit tutuyor. Bu seçimde ayrımcılık yapana mı birleştirene mi oy vereceksiniz? İsrafı bitiren ve hizmeti getiren biz olduk.

Bizim her vaadimiz, insanımız için hazırlanmış vaatlerdir.

Bakın bunlar yine milleti aldatacaklarını zannediyorlar. 5 yılda 650 bin konut yapacaklarmış. Yapamayacağını devletin resmi rakamlar söylüyor. TOKİ 2002'den 2023'e yani 21 yılda 98 bin konut yaptı. Bunların sadece 60 binini teslim etti. Neymiş 650 bin konut yapacaklarmış. 650 bin konut yapacağım diyor, bunun toplam bütçesi 550 milyar lira. Büyükşehir Belediyesinin Merkezi İdare’den aldığı paraları; hiç maaş ödemese, hizmet yerine getirmese bile buna yetmiyor.

Bunlar oy için, seçim için her şeyi yaparlar.

Benim rakibim var. Onun da arkasında bir kişi var. İstanbul vekalet yönetimini taşıyamaz."

"EKREM BAŞKAN RANT ÇEVRELERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şöyle konuştu:

"Ben beş yıl önce Sultangazideydim. O gün ile bugün arasında dağlar kadar fark var. Ekrem Başkan İstanbul'a huzur ve sevgi getirdi. İstanbul'un çok güçlü bir takımı var. Takımın kaptanı tüm Türkiye'nin sevgilisi. Bu takımda İstanbullulara layık bir kadro var. Bu takıma sahip çıkalım hep beraber.

Ekrem Başkan'ın beş yıldır yüzünü güldürmediği kimse kalmadı. Ekrem Başkanın yüzünü güldürmediği birileri var. Ekrem Başkan rant çevrelerinin yüzünü güldürmedi.

Faciaların altına imza atan Murat Kurum, şimdi İBB adayı oldu. Murat bey muhteşem bir tespit yapmış. Ekrem beye 100 üzerinden 87 puan vermiş. Ben 100 üzerinden 90 mı vereyim diyordum. 31 Mart'ta da 100 üzerinden 100'ü alacak."