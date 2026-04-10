Özel ve İmamoğlu'ndan Nevşehir mitingine çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu İstanbul Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 11 Nisan'da Nevşehir'de düzenlenecek CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine yurttaşları davet etti. Yeni miting, Nevşehir Niğde Yolu Kavşağı - Milli İrade Caddesi'nde düzenlenecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak yurttaşları yarınki mitinge davet etti.

Özgür Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu meydanlar sadece kendinden değil, Türkiye’nin geleceğinden de mesuldür! Hep beraber adım adım yürüyoruz. Sesimizi yarın Nevşehir meydanından yükseltiyoruz. 11 Nisan Cumartesi | 14.00 | Nevşehir Niğde Yolu Kavşağı - Milli İrade Caddesi"

11 Nisan Cumartesi | 14.00 | Nevşehir Niğde Yolu Kavşağı - Milli İrade Caddesi — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 10, 2026

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşları mitinge çağırdı:

"Nevşehir hukuksuzluğa karşı tek yürek olacak. Hep derim; Allah’ım beni aileme, doğduğum şehre ve milletime mahcup etme. Ne mutlu bana ki hep öyle oldu ve olacak!"