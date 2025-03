Özel ve Yavaş, Saraçhane'de toplanan binlerce kişiye seslendi: "Artık sokaklardayız, korkmaya devam et"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Erdoğan'ın rakibi olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda kişiyle gözaltına alınması infial yarattı.

Dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve evi aranan Ekrem İmamoğlu, hâlâ götürüldüğü Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde.

Binlerce üniversite öğrencileri Beşiktaş ve Beyazıt'ta yaptıkları eylemin sonunda Saraçhane'ye vardı.

POLİS BARİKAT KURDU

18.40'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen öğrencilerin önlerine barikat kuruldu. Polis bir yere kadar yürüyüşe izin vereceğini ancak Taksim'e yürüyüşe izin vermeyeceğini söyledi. CHP'li vekiller barikatların açılması için polislerle görüşme gerçekleştirdi. Bölgede çevik kuvvet bir gruba müdahalede bulundu.

Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen öğrencilerin önlerine barikat kuruldu!

İTFAİYE ARACINA İZİN VERİLMEDİ

18.50'de yangına giden itfaiye aracının geçişine kitle barikatı aşar diye polis tarafından izin verilmedi.

POLİSTEN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

19.40'ta polis Saraçhane'den Taksim'e ulaşmak isteyen öğrencilere sert müdahalede bulunuyor.

19.50'da Taksim'e çıkmak isteyen öğrencilere polis biber gazlı ve coplu müdahalede bulundu.

MANSUR YAVAŞ: "HİÇBİR GÜÇ VE KUVVET ASLA BİZİ YENEMEZ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası önündeki 20.30'da halk buluşmasında konuştu.

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar. Gidip Toros Dağları’na bakınız; eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez" sözleriyle başlayan Yavaş, şöyle devam etti:

"Bu sözü bu ülkenin evlatları olarak hiçbir zaman unutmadık. Hiçbir zaman umutsuz olmadık. Çünkü o çadırlarda duman hep tüttü ve tütmeye de devam ediyor. Binlerce Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu vatandaşının; yaşlısının, gencinin, üniversite öğrencisinin, o yörük çadırına sahip çıkmasıyla tüten dumandır o. Umudumuz tam da buradadır. CHP olarak 101 yıldır tüten o dumandan aldığımız umut ve Ata'dan verdiği görevle bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık. Asla bırakmayacağız. Bugün de CHP'yle birlikte bu ülkeye, bu ülkenin geleceğine, gençlerine, çocuklarına ve iradelerine sahip çıkan bütün yurttaşlarımıza buradan şükranlarımı sunuyor, onları saygıyla selamlıyorum. Buradan aldığım destekle diyorum ki hak yerini bulacak, hukuk ve demokrasi kazanacak, ülkemiz kazanacak. Bunun başka yolu yoktur. Bunu demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla, yani sizlerle beraber yapacağız.

Biz buradayız. Dimdik ayaktayız. Buraya bugün tüm Türkiye olarak toplandık. Demokrasiye, laik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmak için buradayız. Anayasamıza sahip çıkmak, onun uygulanmasını sağlamak için buradayız. Anayasada bulunan seçme ve seçilme hakkını herkesin kullanabilmesi için buradayız. Milli iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını haykırmak için buradayız. Ekrem İmamoğlu’nun hakkını savunmak, ona oy veren milyonların oyuna, iradesine sahip çıkmak için buradayız. İsmail Saymaz gazetecilik yapsın bizi haberdar etsin diye buradayız. Gencecik 'Mustafa Kemalin Askerleriyiz' diyen Atatürkçü teğmenlerin hakkı yenmesin, kahraman Türk ordusuna komutanlık yapsınlar diye buradayız. Bu mücadelede halkımızın desteği en büyük gücümüzdür. Çünkü biz bir avuç insan değil, milyonlarız. Bugün Saraçhane’de toplanan on binler de bunun en büyük kanıtıdır. Her gün bir önceki günden daha kalabalık olacak, her gün sesimizi çok daha gür çıkaracağız.

Yavaş, adaletin olmadığı yerde hukukun olmayacağını, hukuksuzluğa sessiz kalanın ise zulme ortak olacağını ifade ederek, bugün yaşanan adaletsizliklerin yalnızca belli bir kesimi değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

- Bir kişiye yapılan haksızlık tüm ülkeye yapılmış sayılır. Bu nedenle haksızlığa susan dilsiz şeytanlardan olmayacağız. Doğru duvarlar yıkılmayacak, hak yerini yeniden bulacak. Demokrasi ve hukuk insanlar için hava gibi su gibi bir ihtiyaçtır. Hukuk olmayınca insanlar yoksullaşıyor, nefessiz kalıyorlar. Devleti adil kılan hukuka bağlı kalmasıdır. Böyle olmayınca demokrasi olmuyor, özgürlükler olmuyor, ekmek olmuyor, medeniyet olmuyor. Sabahın köründe seçilmiş bir iradeyi temsil eden yerel yöneticinin, Ekrem Başkanımızın gözaltına alınması bu güven hissini yerle bir ediyor. Bakın Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ halen iddianamesi hazırlanmadan tutuklu olarak yatıyor. Buradan ona da selam olsun. Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen seçilmiş bir milletvekili olan Can Atalay halen cezaevinde yatıyor. Bu iki örnek bile hukuk devletinden uzaklaştığımızın en büyük göstergesidir.

Mansur Yavaş, yaşanan hukuksuzlukların yalnızca adaleti değil, ekonomiyi de derinden sarstığını, Türkiye'nin bir günde her şeyin yüzde 10 değer kaybettiği bir ülke haline geldiğini kaydetti.

ÖZGÜR ÖZEL: "BANA DİYORLAR Kİ 'SOKAK ÇAĞRISI MI YAPIYORSUN?', EVET"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de 20.30'da kitleye seslendi.

Özel, konuşmasında "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun: Evet, evet, evet." dedi.

20.30'A ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün de 20.30'da Saraçhane önüne çağrı yaptı.

Çağrının ardından halk, Saraçhane'de toplanmaya başladı.

