Özel, yeni boykot sitesini duyurdu: "Milletin adayını hapse atmak neymiş iktidar anlayacak"

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşananların "merkez medya"da tarafsız şekilde ele alınmaması ve yüzlerce gencin tutuklanması üzerine başlatılan boykot kapsamında kurulan ikinci site de mahkeme kararıyla engellenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni siteyi duyurdu.

Özel, "Daha önce http://boykotyap.com ve http://boykotyap.net sitelerimize hukuksuz kararlarla erişim engeli getirdiler. Şimdi http://boykotyap.org sitesiyle yayındayız" dedi.

Özel'in boykota yönelik engelleme çabalarına ilişkin açıklaması şöyle:

"Bugün bir avuç cuntacıya karşı milletin gücünü göstermek için gençlerin çağrısına uyarak bir günlük tüketim boykotu gerçekleştirdik.

Boykota destek vererek hem çok önemli sonuçlar alan hem de bu demokratik eylemi dünyaya duyuran gençlerimize, esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Karşımızdaki cunta ittifakının panik içinde ne hale düştüğünü hep beraber gördük. Yıllardır sokağa çıkamayanlar telaşla sokağa çıkıp yoksul milletin halini görmek zorunda kaldılar.

Boykot demokratik haktır, Ramazan gününde kul hakkı yiyenlerin yaptığı zulümleri görmeyen, hatta bu zulme destek olanlara karşı boykot sürecek.

Daha önce http://boykotyap.com ve http://boykotyap.net sitelerimize hukuksuz kararlarla erişim engeli getirdiler.

Şimdi http://boykotyap.org sitesiyle yayındayız.

Herkesi bu listedeki markaları boykot etmeye davet ediyorum. Sosyal medyada farklı listeler dolaşsa da gerçek listemiz budur.

Milletle inatlaşmak neymiş, milletin Cumhurbaşkanı adayını hapse atmak neymiş bu iktidar anlayacak.

“Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak.”