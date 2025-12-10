Giriş / Abone Ol
74'üncüsü gerçekleştirilen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm yurttaşları yeni mitingin adresi olarak duyurdukları Kayseri'ye davet etti.

  • 10.12.2025 21:03
  • Giriş: 10.12.2025 21:03
  • Güncelleme: 10.12.2025 21:07
Kaynak: Haber Merkezi
Özel yeni miting adresini duyurdu, yurttaşları davet etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul'daki adresi bu hafta Çatalca oldu.

74'üncüsü gerçekleştirilen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni mitingin adresini de açıkladı.

Özel,  "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin 75'ncisinin Kayseri'de yapılacağını bildirdi ve yurttaşları davet etti.

CHP her hafta bir ilde ve İstanbul'da bir ilçede miting düzenliyor.

Çatalcada Millet İradesine Sahip Çıkıyor
