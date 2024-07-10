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Özel yeniden çağrı yaptı: 21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu akşam da 21.00'de yurttaşı ışıklarını açıp kapatmaya çağırdı.

Güncel
  • 10.07.2024 20:27
  • Giriş: 10.07.2024 20:27
  • Güncelleme: 10.07.2024 20:33
Kaynak: Haber Merkezi
Özel yeniden çağrı yaptı: 21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından geçim sıkıntısını gündeme getirmek için bir çağrı daha yaptı. Özel, bu akşam da yurttaşı ışıklarını açıp kapatmaya davet etti.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam saat 21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz! Geçim sıkıntısı çeken herkesi ışıkları açıp kapatmaya çağırıyoruz. Ya geçim ya seçim!"

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