Özel yeniden CHP Genel Başkanı: Muhalefetteki son kurultay

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nda ikinci gün de geride kaldı. Partililer, sabahın erken saatlerinde Ankara Arena’ya geldi. Kurultayı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kurultay Divan Başkanı Ayşe Ünlüce açtı. Ünlüce açılış konuşmasında, parti programının oy birliğiyle kabul edildiğinin altını çizerek, “İlçe ve il kongrelerinin ardından da bugün de büyük yürüyüşümüzü, büyük kongremiz ile tamamlayacağız” diye belirtti.

Ünlüce’nin konuşmasının ardından, kurultaya gönderilen mesajlara geçildi. Almanya SPD Eş Genel Başkanı Almanya Başbakan Yardımcısı Lars da kurultaya mesaj gönderdi.

DEĞİŞİM AŞISI TUTMUŞTUR

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den kurultaya gönderdiği mesaj, partililere dinletildi. İmamoğlu’nun kurultay mesajı, yapay zeka ile canlandırıldı. İmamoğlu mesajında, özetle şu mesajları verdi:

“Ülkeyi 23 senedir yönetenler kaybetmeye mahkum oldukları iktidarı bırakmaya hazır değil. 19 Mart’tan beri yaşadıklarımız iktidardakilerin kendilerinden başkasının seçimleri kazanmasını engellemek için her yola başvuracağını gösteriyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demekten vazgeçmeyeceğiz.

Dava arkadaşım Özgür Özel‘le değişim sürecini başlattık sonucunu aldık. Değişim aşısı tutmuştur.

CHP Kürt sorununun demokratik kapsayıcı ciddi ve şeffaf bir biçiminde çözümünden yanadır. CHP silahların bırakılması ve Kürt sorununun meclis zemininde eşit vatandaşlık ve kardeşlik prensipleriyle çözümü için elinden geleni yapmaya devam edecektir.

ŞİMDİ İKTİDAR ZAMANI

İmamoğlu’nun mesajının ardından CHP Lideri Özgür Özel, kurultay konuşması için kürsüye çıktı. Özel konuşmasına Ali Asker’in, “Türkünü Söyle” şarkısından dizeler okuyarak başladı. Özel’in konuşmasının satır başları, şunlar oldu:

“İki yıldır her gününüz birlikte mücadeleyle geçti, geçiyor. Bugün benim için de geçtiğimiz iki yılın hesabını sizlere, kurultayımıza verme günüdür. Bugün verdiğimiz sözleri tutabilmenin iç huzuruyla karşınızdayım. Tarihin o dönüm noktasında, o dönüm noktasındaki kurultayımızda mertçe yarıştık, mertçe rekabet ettik.

Meydanları doldurduk, meydanlara dolmadık, meydanlardan hep birlikte taştık. Ankara’da oturmadık. Ankara merkezli siyaset yapmadık. Bize istikamet çizenlere de teslim olmadık. Millet merkezli siyaset yaptık, milleti de bu siyasete kattık, bu siyasete ortak ettik.

Tayyip Bey bizimle siyasi rekabet edemeyeceğini anlamıştı. Kendisine de partisine de artık güvenmiyordu. Ana kademesine, Kadın Kollarına, Gençlik Kollarına güvenmiyor, inanmıyordu. İşte o yüzden hiçbir partisi olmayan dördüncü bir kolu kurdu. Ve AK Parti Yargı Kolları’nın başına anayasaya aykırı olarak bir Bakan Yardımcısını, bir siyasi kişiliği İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sıfatıyla atadı. Çünkü onun artık bizimle siyasi rekabet edecek takati yoktur. AK Parti’nin bu örgütle mücadele etmeye cesareti yoktur, Tayyip Bey’in tek güvendiği AK Parti’nin Yargı Kollarıdır. AK Parti Yargı Kolları kurulduktan sonra saldırılar başladı.

HODRİ MEYDAN

Bugün adayımızın metrodaki sesinden, duvardaki resminden, sosyal medyadaki hesabından bile korkuyorlar. Onlara buradan bir kez daha söylüyorum: Ekrem İmamoğlu adayımızdır. A planımız da B planımız da Z planımız da budur. Onunla mücadelenin meşru yolu sandıkta yarışmaktır. Ekrem İmamoğlu, milletin adayıdır. Sarayın adayı kimse, kendisine güveniyorsa meydana çıkmalıdır. Ekrem İmamoğlu’nu alt edeceksen millete güveneceksin, karşısına çıkacaksın. Hodri meydan. Yargı kollarına değil, teşkilatına güveneceksin. Ben örgütüme güveniyorum. Ben milletime güveniyorum. Adayım burada ve örgütüm burada, sandık nerede? Hodri meydan. Getirin sandığı, millet versin kararı.

Müesses nizam ile mücadeleden dönüş yoktur. Dönüşü olmayan bu yolda korkanlara da yer yoktur. Müesses nizam ile işbirlikçi olanlara, kara düzenin sesi olanlara, örgütlerin vermediği görevleri başka kapıda arayanlara yer yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi arınacaksa işte bu anlayıştan aranacaktır. Bizi yüzde 25’e hapsetmek isteyenlerden sokaklardan ve meydanlardan koparmak isteyenlerden arınacaktır.

19 Mart sürecinde bizleri önce Saraçhane’den bir gün sonra Genel Merkezimizde ziyaret eden, destek veren tüm Genel Başkanlara, siyasi partilere teşekkür ediyorum. Ve hangi partiden olursa olsun tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum, 19 Mart bir sivil darbedir. Görünen hedefi Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olan CHP olsa da asıl hedefi Atatürk’ün diğer eseri olan Türkiye Cumhuriyetidir.

Buradan o iddianameyi yazana, yazdıranlara söylüyorum. Ne sandınız ya? Güzel günler gelecek, bu kötü günler bitecek. Güzel günler gelecek, güneşli günler. Hep birlikte o güzel günlere geleceğiz. ‘Özgür Gelecek’ dedik, geldik işte. Buradayım. Seçim olacak, bu millet görev verecek, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Buradayız, karşınızdayız. Cesareti olan çıksın karşımıza.

ÖZEL YENİDEN BAŞKAN

Konuşmaların ardından, CHP Lideri Özgür Özel’in tek aday olduğu genel başkanlık için delegeler sandığa gitti. Geçerli olan 1333 oyun tamamını alan CHP Lideri Özel, dördüncü kez CHP Genel Başkanı oldu. 24 oy ise geçersiz sayıldı.

***

PM’DE KİMLER OLACAK?

CHP’nin yeni Parti Meclisi için 200 kişinin adaylık başvurusu yapması bekleniyor. CHP Lideri Özgür Özel’in, 80 kişilik Parti Meclisi için 70 kişiden oluşan bir anahtar liste hazırlanacağı belirtiliyor. Farklı partilerden CHP’ye katılan Evrim Rızvanoğlu, Salih Uzun ve Bahadır Erdem gibi isimlerin Özel’in anahtar listesinde olabileceği konuşuluyor. CHP kurmayları, başka partilerden gelen isimlerin parti yönetimine alınmasının, “Sağa kayma” olarak yorumlanmasına karşı çıkarak, “Partimize katılıp bize büyük katkılar veren isimleri yönetimimize alarak, son dönemde kazandığımız seçmenleri hem korumayı hem de artırmayı hedefliyoruz” diyor.

AKADEMİDEN İSİMLER

CHP kaynakları, PM’de yarıya yakın değişiklik olacağını savunuyor. Öte yandan CHP’nin en üst karar organı olan PM’de, “Kamuoyunca tanınan ve alanında uzman isimlerin” dahil edileceği de kaydediliyor. Bu kapsamda Özel’in kurmay listesinde, meslek odalarından ve akademiden isimlere de yer vereceği bildiriliyor. Partide çalışmalarıyla öne çıkan bazı milletvekillerinin de PM’ye girebileceği dile getiriliyor.

ÇEKİRDEK KADRO

PM’deki değişiklik ile MYK’de de değişiklik öngörülüyor. Tüzük değişikliği ile Gölge Kabine’nin MYK’den ayrıldığının altını çizen CHP kurmayları, Gölge Kabine’deki çok sayıda isme PM ve MYK’de yer verilmeyeceğini anlatıyor.