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Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Özel Yetenek Sınavı'na giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi.

Eğitim
  • 16.08.2024 17:54
  • Giriş: 16.08.2024 17:54
  • Güncelleme: 16.08.2024 17:56
Kaynak: AA
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS ÖZYES'e başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, adayların, sınava girecekleri yeri gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin resmi internet adresinden kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebileceği belirtildi.

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