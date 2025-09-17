Özel, yola A takımı ile devam edecek

CHP delegeleri, 22'nci Olağanüstü Kurultay için 21 Eylül'de sandık başına gidecek. Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olağanüstü kurultayda, İstanbul İl Delegeleri oy kullanmayacak.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olağanüstü kurultayın hazirun cetveli ve oy kullanan kişilerin listesi, olası bir manipülasyon ile olumsuz bir hukuki sonuca yol açılmaması için özenle incelenecek. Dosyalar, kurultayın ardından, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilecek.

GÜVEN OYLAMASI

Olağanüstü kurultay, “Darbeye ve Kayyuma Hayır” sloganı ile gerçekleştirilecek. İstanbul delegesi olan 196 kişi hariç, 21 Eylül’deki olağanüstü kurultayda bin 200’e yakın delege oy kullanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday olması beklenen olağanüstü kurultay bu anlamda bir, “Güven oylaması” niteliği de taşıyacak.

İHRAÇLAR

21 Eylül’de gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayın hazırlıklarına devam eden CHP, bir yandan disiplin süreçlerini de işletmeye devam edecek. Bu kapsamda 26 Eylül’de gerçekleştirilecek Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş’ın disiplin dosyaları ele alınacak. Tekin ile Yarkadaş’ın olası ihraçları, “Partide üstlendiği göreve aykırı hareket etmek” suçunu düzenleyen CHP Tüzüğü’nün 68/1 maddesine dayandırılacak.