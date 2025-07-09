Özel’den Erdoğan’a 'seçim başarısı' cevabı: "Türkiye’de bir yenilmez varsa o da Ekrem İmamoğlu"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile diğer tutukluları ziyaret etti.

Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi’ne saat 11.00'de gitti.

Özel’in, Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar başta olmak üzere Resul Emrah Şahan, Ahmet Özer, Baki Aydöner, Kadriye Kasapoğlu, Fatih Keleş ve Fatih Altaylı ile görüştü. Görüşmelerin ardından saat 16:40'ta açıklamalarda bulunan Özel, şunları söyledi:

Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi:



“2 Kasım Pazar, getirsin sandığı, alalım boyunun ölçüsünü. Böyle atıp tutmakla olmuyor”https://t.co/nLnGfCUYj1 pic.twitter.com/Ey9vDWN9Op — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 9, 2025

"TRT yok mu o kadar iş çıkardık onlara. 15 milyon insanın oy verdiği, ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Bunun yanında, sayın Zeydan Karalar'ı, sayın Resul Emrah Şahan'ı, sayın Ahmet Özer'i, Baki Aydöner'i, Kadriye Kasapoğlu'nu, Fatih Altaylı'yı ve sevgili Fatih Keleş'i ziyaret ettim. İlk ziyaretim, yargı sistemimizin en yüz karası durumlarından bir tanesi. Eşle çocukla uğraşan savcıların, Silivri'de rehin tuttuğu Mustafa Keleş. Kendisinin maaşla çalıştığı bir şirkette, sadece baabsının direncini kırmak için, babasına arkadaşlarına iftira atmak üzerine kurulan bir oyun var. Babasını defalarca avukatsız çağırıp sonra oğluna kendilerince punduna getiriyor. 26 yaşında Mustafa'mızı, sağlıklı dimdik, meselenin farkında olan bir şekilde çok moralli gördüm.

Adana'da rekor üstüne rekor kıran Zeydan başkanı alıp buraya koydular. 14 yıl önce AKP'li belediyenin yapmış olduğu bir ihale... Yapılan ödemeler ve daha sonra da bu ihalenin yenilenmemesi söz konusu. Zeydan başkan ihale vermediği bir firmanın AKP'li döneminden kalan düzenli yaptığı ödemelerle ilgili 'ödemeleri almak için Zeydan başkana gittim' yalan, 'o da beni falancaya yolladı' yalan, ' o da benden küçük paralar istedi' bu da yalan. Adalet bakanından izin alarak görüşmedik Zeydan başkanla. Çünkü örgütlü bir suça dahil değil. Çünkü sen bu suçu işledin dediği dönemde burada iddia ettikleri örgüt yok ortada. Onun dışında Oya Tekin, 15 yaşındaki evladı için tedirgin oluyor. Hiç olmasa ev hapsi olsa da çocuğum annesiz babasız kalmasa diyor. 'Söyleme başkan acındırmaya çalışyorlar' dedi ama ben söylemeyi doğru buluyorum.

"İMAMOĞLU'NUN SUÇU 3 KEZ ERDOĞAN'I YENMEK"

Neye uğradıklarını bilerek, iftiralarını bilerek, suçlarının AK Parti'yi yendiklerini bilerek içerdeler. Hep beraber benim de içinde hatta başında oluğum bir suç organizasyonu var. O da ülkenin iktidarını yapılacak ilk seçimlerde demokratik yollarla indirmeye teşebbüs suçunu işliyoruz biz. Tabi Ekrem başkanın suçu apayrı, onun suçu 3 kez Erdoğan'ı yenme suçu. 'Biz bunları defalarca yendik' diyor. Sen dört seçimdir İmamoğlu'na yenildin. Türkiye’de bir yenilmez varsa o da Ekrem İmamoğlu. Millet eğer bu yoksulluğa razıysa iki buçuk yıl daha görev yap derse sana buyur yap.

ERDOĞAN'A 'SEÇİM BAŞARISI' YANITI

2 Kasım pazar getirsin sandığı alalım boyunun ölçüsünü. Erdoğan seçimden kaçmaktadır. Milletten kaçmaktadır. Benim adayım hazır. Salmasan dahi adayım hazır. Onun bir vesikalık fotoğrafıyla seni yeneceğiz. Bir vesikalık fotoğraftan korkup seçimden kaçan Erdoğan'ı da 81 ilde bu millete şikayet edeceğim. Adalet aramıyor kimse, karar vermişler ve bu kararı zaman geçince bazı gazetelere ilk haberi versin diye, daha Ekrem başkana soruları soruyor o sırada tutuklama haberi çıktı. Allah o hakim hanımın durumuna düşürmesin. Ekrem başkanın durumuna da düşürmesin. Kararı vermişler, tutuklamaya çoktan karar vermişler. Büyük bir kul hakkıdır, işin en başındakini biliyoruz. Ankara'daki başını biliyoruz. Altındaki savcıları da biliyoruz.

İMAMOĞLU İLE SAVCI ARASINDA DİYALOĞU AKTARDI

Ekrem Başkan'ın 'senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Böyle mi bu kararları veriyorsun? Siz kim, biz kim, sen mi bana adalet dağıtacaksın? Ben Cumhurbaşkanı olduğumda, senin peşine düşüp de seni mi yargılayacağım? Bunu düşünüyorsan senin zaten yargılanman lazımmış, demek ki suç işliyorsun burada, bana karşı husumet duyuyorsun, sen nasıl savcısın?' deyince 'kızmayın başkanım' yapan, içinde C'li M'li, 3 isimli bir savcı var, onunla ilgili şimdi çok bilgim var. Bundan sonra Akın Gürlek'le bir reklam arasına gireceğiz, o da biraz dinlensin, birazcık o 5 yıllık olanla ilgili çok şey anlatacağım sizlere, bu gece bir rahat uyumasın, belki yarın, belki yarından da yakın."

SİLAH BIRAKMA KONUSU

Özgür Özel, PKK'nin silah bırakmasına ilişkin, "Terör örgütü silah bırakıyorsa biz çok olumlu görüyoruz. Terör sorunundan kurtulmamız gerekiyor. Bu son fırsat, bunu kaçırmamayı son derece önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

SANCAKTEPE'DE KONUŞACAK

Özel, akşam saat 20.30’da Sancaktepe Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılacak.

Bu miting, CHP’nin İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul'da düzenlediği 12’nci miting olacak.

SON ZİYARET 25 HAZİRAN'DAYDI

CHP lideri Özgür Özel, Silivri'deki tutukluları son ziyaretini 25 Haziran'da gerçekleştirmişti. Ekrem İmamoğlu'nu, diğer belediye başkanlarını ve gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etmişti.

Özel ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun, "Ben bütün yükü tek başıma sırtıma almaya razıyım" mesajını aktarmıştı. Ayrıca Özel, haziran ayına ilişkin anket sonucunu paylaşarak, "Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz kararsızlar dağıtıldıktan sonra" demişti.