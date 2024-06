Özel’den 'erken seçim' vurgulu mesaj: "Kimse muhalefetten yumuşama beklemesin"

CHP lideri Özel, BirGün'e verdiği demeçte gündem olan 'erken seçim' mesajına ilişkin soruları yanıtladı. Toplumun yarıya yakınında erken seçim talebi olduğunu ve bu talebin günden güne arttığını kaydeden Özel, "1,5 yıl sonra erken seçimi olası görüyorum. Ben erken seçim ister miyim? Gelecek hafta olsun isterim" dedi. Siyasette normalleşme tartışmalarına da değinen Özel, "Kimse muhalefetten yumuşama beklemesin. Muhalefet görevini yapacak" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim ve siyasette normalleşme tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kimsenin muhalefetten normalleşme beklememesi gerektiğini vurgulayan Özel, "Kimse muhalefetten yumuşama beklemesin. İhtiyaç olduğunda görüşürüz, normali bu. Muhalefet görevini yapacak" diye konuştu.

"TOPLUMUN YARIYA YAKININDA ERKEN SEÇİM TALEBİ VAR"

Ekonomik krize dikkat çeken Özel, "Millet bu kadar zorluk içindeyken kimse bizden yumuşama beklemesin" dedi. Diyalog zemininin sürmesi gerektiğini kaydeden Özel, "Benim işim mağdurun, yoksulun, güvencesizin hakkını korumak. Bu kadar ağır şartlar varken muhalefet mi yumuşayacak?" diye sordu.

BirGün yazarı Doğan Tılıç'a verdiği demeçte yaptığı erken seçim değerlendirmesi de sorulan Özel, "(Yerel seçimler) O günden bu yana yayınlanan anketlerde CHP her ay birinci parti durumunu muhafaza ediyor. Erken seçim talebi her an artıyor. Toplumun yarıya yakınında erken seçim talebi var" ifadelerini kullandı.

Özel, özetle şunları söyledi:

"Biz 31 Mart seçimlerinde oy isterken bunun bir yerel seçim olduğunu, herkesten oy istediğimizi söylemiştik. Seçim gecesi de şunu söyledik; 'aldığımız desteğin farkındayız. Erken seçimi ancak halk ister.' (Yerel seçimler) O günden bu yana yayınlanan anketlerde CHP her ay birinci parti durumunu muhafaza ediyor. Erken seçim talebi her an artıyor. Toplumun yarıya yakınında erken seçim talebi var" dedi.

Ekonomi bu kadar kötüye giderken asgari ücrete zam yapmazsanız. Esnafı duymaz, para yok derken yandaşlar vergi ödemezse bıçak kemiğe dayanır. Değerlendirmem şudur; bence yıl tamamlanmaz. 1,5 yıl sonra erken seçimi olası görüyorum. Ben erken seçim ister miyim? Gelecek hafta olsun isterim.

"ÇÖZEMİYORLARSA, VATANDAŞ DAHA FAZLA SABRETMEZ"

(Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Normalleşme en çok MHP ve içindeki iki kişiyle temsil edilen bir odağı rahatsız etti. O odaklar MHP'yi belirli bir yere çektiler ve rest çektirdiler. Dediler ki; CHP ile yürüyün. Dün birbirlerine olumlu mesajlar verdiler. MHP, AK Parti'nin bu ülkeye yaşattığı her şeyin ortağıdır. AKP de bugünkü ekonomik krizin müsebbibidir. Çözemiyorlarsa vatandaş daha fazla sabretmez, halkın iktidarı kurulur. Bizim 22 yılın sonunda AKP ile yürüyecek yolumuz olamaz. Dün Sayın Erdoğan da dedi: Muhalefet ile ittifak olmaz. İktidar iktidarlığını, muhalefet muhalefetliğini yapacak. MHP'nin çok arzuladığı gerginlik siyasetini bu ülke hak etmiyor. O oyunlara gelmeyiz."