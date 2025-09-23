Özel’den Filistin mitingi çağrısı: "Birileri Trump'ın randevu kuyruğunda bekleyedursun..."

CHP 24 Eylül 2025 saat 20.30'da İstanbul Eyüpsultan'da Filistin'de destek mitingi düzenleyecek.

Özgür Özel, partisinin Çarşamba günü düzenleyeceği Filistin'e destek eylemi için çağrı yaptı.

Hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin’le… pic.twitter.com/keyfuZsbeu — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 23, 2025

Özel, resmi X hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birileri Netanyahu’nun dostu Trump’ın randevu kuyruğunda bekleyedursun, biz cesaretle Filistin’in yanındayız!

Yarın akşam saat 20.30’da, ellerimizde Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla Eyüpsultan Meydanı’nda buluşuyoruz.

Hangi siyasi görüşten olursa olsun Filistin’le dayanışan herkes davetlimizdir."