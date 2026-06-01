Özel’den Meclis mesaisi: CAO ve milletvekilleriyle görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Politika Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

A Takımı ile gerçekleştirdiği toplantıda, “Mutlak butlan hükümden önce alınan kararları uygulamaya aynen devam edeceğiz” diyen Özel’in, CAO Politika Kurulu Üyeleri ile de saha çalışmalarını değerlendireceği öğrenildi.

Özel’in, saha çalışmalarına devam edilmesini, yurttaşlar ile bir araya gelinerek CAO’nun çalışmalarının anlatılmasını istediği ileri sürüldü. Özel’in, CAO Üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantının ardından milletvekilleriyle gruplar halinde görüşeceği de belirtildi.

A TAKIMI’NA YENİ İSİMLER

Öte yandan Özel’in, “A Takımı’na” da yeni isimler eklendi. Gamze Taşcıer, Murat Bakan, Yalçın Karatepe, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka ve Sevgi Kılıç, Özel’in kurmay kadrosuna girdi.