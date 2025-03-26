Özel’in boykot çağrısına destek

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Saraçhane mitinglerini görmeyen' markalar için boykot listesi açıkladı. Özel'in boykot listesinde ilk sırada Espressolab yer aldı. Özel, "Boykot, boykot" sloganları eşliğinde şu açıklamayı yaptı:

"Kahvenin her türlüsünü severim; Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'den içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Kimse Espressolab'in önünden geçmiyor. Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok! D&R yok, Idefix yok...

DEMİRÖREN LİSTE BAŞI

İstiklal'de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin... Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya'yı evinize sokmayın. Gençler de 'Ülker Ülker Ülker' diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok! Gaz alınacaksa hepsi alınabilir Milengaz, Likitgaz'dan hiçbirimize hayır yok. TRT'te bakmayın, TGRT'nin İhlas ev aletleriyle artık ısınmayın. CNN, Demirören... Kartalkaya'da otel yanarken denetlemeleri yapmayıp ortaya çıkıp ona buna iftira eden, hala istifa etmeyen, Erdoğan'ın da görevden alamadığı Turizm Bakanı var ya... Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS'den sakın ha! ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok! Çalışanlarının bir suçu günahı yok. Onlarla dayanışma gösterilecek."

ZORBALIKMIŞ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise CHP Genel Başkanı Özel tarafından açıklanan boykot kararına ilişkin "Medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

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CHP’NİN BOYKOT LİSTESİ:

• Espressolab

• D&R

• İdefix

• Ülker

• Kilim Mobilya

• İhlas ev aletleri

• Milli Piyango

• Misli.com

• iddaa.com

• ETS

• Türk Petrol

• Demirören AVM