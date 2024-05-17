Özel’in siyasetini halkın yüzde 42’si onaylıyor
Haber Merkezi
Asal Araştırma, vatandaşlara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in muhalefet yapma biçimini beğenip beğenmediklerini sordu.
Asal Araştırma, 20-21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle bir anket çalışması düzenledi.
Vatandaşlara, "Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Ankete verilen yanıtlar şöyle:
• Onaylıyorum: yüzde 42.0
• Onaylamıyorum: yüzde 30.9
• Ne onaylıyor, ne onaylamıyorum: yüzde 27.1
Vatandaşlara ayrıca, "Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?" sorusu soruldu.
Yanıtlar şöyle oldu:
• Var: yüzde 25.6
• Yok: yüzde 74.4