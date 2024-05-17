Özel’in siyasetini halkın yüzde 42’si onaylıyor

Haber Merkezi

Asal Araştırma, vatandaşlara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in muhalefet yapma biçimini beğenip beğenmediklerini sordu.

Asal Araştırma, 20-21 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 2 bin kişiyle bir anket çalışması düzenledi.

Vatandaşlara, "Bugünlerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefet yapma şeklini onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete verilen yanıtlar şöyle:

• Onaylıyorum: yüzde 42.0

• Onaylamıyorum: yüzde 30.9

• Ne onaylıyor, ne onaylamıyorum: yüzde 27.1

Vatandaşlara ayrıca, "Sizce Türkiye’nin, mevcut siyasi partiler dışında yeni bir siyasi partiye ihtiyacı var mı, yok mu?" sorusu soruldu.

Yanıtlar şöyle oldu:

• Var: yüzde 25.6

• Yok: yüzde 74.4