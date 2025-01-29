Özellere de denetim şart

Tamara Öykü BAYAR

Bolu Kartalkaya’da yaşanan facianın ardından artan tepkiler ve kaygılar, Sağlık Bakanlığı’nı zoraki harekete geçirdi. Bakanlık, kamu hastanelerinde kapsamlı teftişlerin başlayacağını belirtti. Ancak “Peki özellerin durumu ne olacak sorusu” yanıtlanmadı. Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada teftişlerin acil sağlık ve poliklinik hizmetleri, hasta hakları, ameliyathane, yoğun bakım ve merkezi sterilizasyon hizmetleri gibi kritik ve yüksek risk taşıyan alanlarda yoğunlaşacağı belirtti.

GEÇ KALINDI

CHP Bursa milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, BirGün’e yaptığı değerlendirmede kamu hastanelerinde denetimlere başlanmasına dair “Sağlık Bakanlığı bu sefer kapsamlı bir denetimden söz ediyor. Bu denetimlerin yalnızca kamu hastaneleriyle sınırlı olmaması gerek. Bunu hem ‘Yenidoğan Çetesi’ davasından, hem de sonrasında özel hastanelerle gündeme gelen çok sayıdaki şikâyetten görüyoruz.

“Kapsamlı denetim doğru yaklaşım ama çok geç kalındı” diyen Pala sözlerini şöyle sürdürdü: Örneğin Bursa Şehir Hastanesi’nde ihaleler sırasında çok ciddi bir yolsuzluğun olduğu saptandı. Yine Bursa’da görüntüleme ihalesini alan şirketin maalesef yanlış raporlar verdiği ortaya çıktı. Kadınlara prostatla ilgili, erkeklere rahimle ilgili raporlar düzenlenmesi gibi... Dolayısıyla Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın hastaları değil bu işten kazanç elde eden özel firmaların ön plana çıkarıldığını gösteriyor.

SADECE DENETİM YETMEZ

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Ali Karakoç ise sadece denetimlerle sorunları çözmenin de yetersiz kalacağını belirtti. Karakoç, yenidoğan skandalı ya da benzer skandalların yıllardır özel sağlık sisteminde olduğunu anımsatarak şunları söyledi: “Bolu’daki otelde yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Sözüm ona düzenli denetlemeler yapılmış. Aslında özel sağlık kuruluşları da durum aynı. Özel sağlık kuruluşlarının bir fabrikadan, bir otelden bir farkı yok. İliç’teki maden cinayetinde, Soma’da yaşadıklarımızda hepsini gördük. Bu yaşanan büyük katliamlardan sonra göstermelik kamuoyunun algısına yönelik yapılan bir şey.”