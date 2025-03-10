Özellerin SGK’ye yükü katlandı

SGK’nin 2023 yılında 553 milyar 143 milyon TL olan sağlık harcamaları, 2024 yılında 980 milyar 870 milyon TL’ye yükseldi. Kurumun sağlık harcamalarında 2023-2024 döneminde yaşanan artış yüzde 77 oldu. 2024 yılında imza atılan 980,8 milyar TL’lik sağlık harcamalarının 663,3 milyar TL’si tedavi, 305,4 milyar TL’si ilaç, 4 milyar TL’si reçete hizmet bedelinden oluşurken 7,6 milyar TL’lik harcama, “Diğer Harcamalar” altında sınıflandırıldı.

1 YILDA 35 MİLYAR TL ARTTI

Özel hastaneler için SGK tarafından yapılan sağlık harcamalarındaki değişim de SGK’nin 2024 yılı verilerine yansıdı. Buna göre, 2023 yılında 34 milyar 525 milyon TL olan özel hastaneler için SGK bütçesinden yapılan sağlık harcamaları, 2024 yılında 69 milyar 316 milyon TL’ye çıktı.

REÇETEDE DEV ARTIŞ

SGK’nin, “Reçete Analizi” başlığı altında paylaştığı veriler ise ilaçlara birbiri ardına gelen zamlara ayna tuttu. 2023 yılının ocak-eylül döneminde 350 bin 126 adet fatura için toplam 142 milyar 239 milyon TL’lik ödeme yapılırken 2024’ün ocak-eylül döneminde 375 bin 658 fatura için toplam 235 milyar 587 milyon TL ödeme yapıldığı belirtildi. 2023’te 406 TL olan reçete başına tutar, 2024 yılında 627 TL ile ifade edildi.

SGK’nin 2024 yılı raporunda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından sağlık alanında yapılan denetim faaliyetlerinin bilgileri de paylaşıldı. Toplam 550’nin üzerinde özel hastanenin bulunduğu Türkiye'de, 2024 yılında denetlenen hastane sayısı 87, tıp merkezi sayısı ise 6’da kaldı. SGK, “Sağlık usulsüz yararlandığı” gerekçesiyle 14 bin 821 kişiyi de inceledi. Denetimlerin ardından, sağlık hizmetleri alanında tespit edilen kurum zararı toplamının 173 milyon 310 bin TL olduğu bildirildi.

Denetimlerin ardından Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi’ne aykırı davrandığı belirlenen hastaneler için önerilen ceza tutarı toplamı ise 881 milyon 606 bin TL olarak kaydedildi.