Özelleştir, batsın işçinin hakkı kalsın!

Melisa AY

Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ’de önce kaçakçılık operasyonu, ardından şirketin de bağlı bulunduğu grupta peş peşe konkordato ilanları geldi. Kaçakçılık suçlamasıyla genel müdürü dahil üst düzey yöneticileri tutuklanan, patronu da yurtdışına kaçan şirket, şimdi de konkordato ilanının arkasına saklanarak işçi haklarını gasp ediyor.

2016 yılında 490 milyon TL bedelle özelleştirilerek Zülfikar Holding’e satılan Türkiye Petrolleri (TP) Petrol Dağıtım AŞ, geçen ay kaçakçılık soruşturmasıyla düzenlenen operasyonların ardından işçi kıyımına başladı. Şirketin İstanbul’da bulunan genel müdürlüğünde çalışanlar ile pek çok saha personelinin iş akdi "küçülme" gerekçesiyle feshedildi. Şirket, özelleştirmenin ardından genel merkezini daha önce bulunduğu Ankara’dan İstanbul’a taşımıştı.

GEREKÇE ‘SIKINTILI’ OLMAK

13 Kasım günü İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 3 aylık konkordato mühleti verdiği şirkete, 3 kişilik konkordato komiseri heyeti atandı. Komiserlerin göreve gelmesiyle eşzamanlı olarak şirket bünyesinde 180 kişilik beyaz yaka ekibinden 120’sinin işine, tebliğ kağıdıyla son verildi. Bunlardan yaklaşık 90’ı müdürlük bünyesinde çalışıyordu. İşçilere kıdem ve ihbar tazminatları ile yıllık izin ve mesai gibi ücretleri verilmedi. Tebliğde, "Şirketimizin varlığını sürdürebilmesini sağlamak amacıyla, işletme açısından personel ihtiyacının iş hacmine uygun hale getirilmesi gereği hasıl olmuştur" denildi. Çıkarılan işçiler için ‘ihtiyaç fazlası’ ifadeleri kullanıldı.

BirGün’e konuşan TP Petrol işçileri, işten çıkarmaların komiserlerin bilgisi dahilinde yapıldığını anlattı. İşçiler, "Şirket geçen hafta konkordato ilanı aldı, 3 gün sonra 120 kişi işten çıkartıldı. Gerekçe için de ‘Küçülme, yaşanan sıkıntılar’ deniyor. Burada 10-15 yıldır çalışan insanlar işten çıkartıldı tek bir hakları verilmeden. Ay sonundayız, ay başı maaşlarımızı alabilecek miyiz belli değil. Hakedişler için ödeme planı dahi çıkartmadılar, İnsan Kaynakları da ‘Biz de bilmiyoruz, her şey belirsiz’ diyor. Arkadaşlarımıza haklarını almış gibi ‘Alacağım yoktur’ yazılı kağıt imzalatmaya da çalıştılar. Biz beyaz yakalıyız, zaten sorunumuz örgütsüz olmak. Çıkış verilince hemen pes edenler de oldu. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Burası kamu şirketiyken burada sendika vardı. Hem şehir değiştirmesi hem de beyaz yakalarda böyle bir eğilim olmaması örgütsüzlük getirdi. Patronlar ve komiserler el ele hakkımızı gasp etti" diye konuştu.

Zülfikarlar Holding, bünyelerinde bulunan TP Petrol Dağıtım’ın yanısıra Akça Kimyevi Maddeler dahil şirketleri için konkordatoya başvurmuştu. Ayrıca holding ve patron İsfender Zülfikari için konkordato talebi de mahkeme tarafından kabul edildi.

***

OPERASYON BİLİNİYOR MUYDU?

Şirkete yönelik kaçakçılık soruşturması kapsamında hâlâ tutuklu bulunan genel müdürü Murat Batmaz’ın, 30 Ekim tarihli operasyondan sadece 9 gün önce, 21 Ekim’de genel müdürlük görevine getirildiği öğrenildi. Öte yandan Zülfikarlar bünyesindeki TP Petrol Dağıtım ve patron Zülfikari dahil yapılan konkordato başvuruları operasyondan hemen sonra sonuca bağlandı. Holding patronu İsfendiyar Zülfikari’nin, operasyonlardan önce yurtdışına kaçması da operasyonların haberli olduğunu akıllara getirdi.