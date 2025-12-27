Özelleştirilen fabrika para basıyor

Kütahya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi süreci, AKP iktidarının kamu kurumlarına yönelik hoyrat tutumunun sembolü halini aldı. 1953 yılında 8 milyon TL sermaye ile kurulan fabrika, 2004 yılında 23 milyon 800 bin TL karşılığında ve özelleştirme kapsamında Kiler-orunlar ortaklığına satıldı. Fabrikanın lojmanların bulunduğu 113 dönüm arazisinin tapusu da tapu müdürünün bir kalem oynatması ile el değiştirerek, özelleştirmeye dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinden arkadaşı Aziz Torun'un sahibi olduğu Torunlar ile AKP eski Milletvekili Vahit Kiler’e devredilen Kütahya Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesi süreci davalık oldu. Özelleştirmenin ardından fabrika lojmanlarının bulunduğu 113 dönüm arazinin de özelleştirmeye dahil edilmesi yargıya taşındı. İdare Mahkemesi, 2021 yılında aldığı karar ile Kiler-Torunlar'a verilen arazinin Türk Şeker'e iadesine karar verdi.

Kütahya Şeker Fabrikası’nı 23,8 milyon TL’ye satın alan şirketlerin fabrikadan elde ettiği kar ise “Ucuza peşkeş” iddialarının haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kütahya Şeker’in Ekim 2025’te yayımlanan Ocak-Eylül Dönemi Ara Faaliyet Raporu da fahiş kârları ortaya koydu. Şirketin, Ocak-Eylül 2025 döneminde 1 milyon 137 bin 140 TL kâr ettiği belirtildi.

Şirketin 2021-2024 dönemi toplam net kârı ise 1 milyar 114 milyon 321 bin TL olarak hesaplandı. 2025 yılının ocak-eylül dönemindeki 1,1 milyon TL’lik kâr ile birlikte, Kütahya Şeker’in Ocak 2021-Eylül 2025 dönemini kapsayan 4 yıl 9 aydaki toplam kârı kayıtlara, 1 milyar 115 milyon 458 bin TL olarak geçti.

Şirketin kârı, dönemlere göre şöyle sıralandı:

2021: 31 milyon 236 bin 129 TL

2022: 465 milyon 414 bin 620 TL

2023: 236 milyon 651 bin 962 TL

2024: 381 milyon 18 bin 531 TL

2025 (Ocak-Eylül): 1 milyon 137 bin 140 TL