Özelleştirme hızlanıyor: Kara delik şimdi de köprüleri yutacak!

2026–2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’a (OVP) göre iktidar, bütçeye yük getiren sözleşmeli yatırımların maliyet-etkinliğini artırmak adına kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerini yeniden düzenlemeyi planlıyor. Ayrıca OVP’de, özelleştirme gelirlerinin 2024’teki 18.1 milyar TL’den 2025 yılı için 21 milyar TL’ye, 2026 için ise 185 milyar TL’ye çıkarılacağı öngörülüyor.

Bu hedefe göre KÖİ projelerine yapılan yıllık ödemelerin sürdürülemez olduğunu ve “satış baskısının” planlarda yer aldığını gösterdiğine dikkat çeken CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu "OVP’de ‘Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri, makroekonomik politikalar, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak ve dengeli bir risk paylaşımı ile maliyet etkinliği gözetilerek planlanacak ve yürütülecektir’ şeklinde bir ifade yer alıyor. Yani bütçe dengesini gözeteceklermiş. Peki bu zamana kadar aklınız neredeydi?" diye sordu.

Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Bakırlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece bu yıl KÖİ proje şirketlerine 200 milyar TL ödeme yapıldı. 2017’den 2024 sonuna kadar bu şirketlere aktarılan tutar 384,1 milyar TL’ye kadar ulaştı. Şehir hastanelerine, sadece bu yılın ilk 8 ayında kira ve hizmet bedeli olarak 76 milyar lira ödendi.

Yani Sağlık Bakanlığı bütçesinden harcadığı her 100 liranın 11 lirasını şehir hastanesine aktardı. Ankara Tabip Odası’nın çalışmasına göre ödenen bu parayla en az 100 yataklı 78 devlet hastanesi açılabiliyordu.

Manzara böyle olunca OVP’de ‘Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri, makroekonomik politikalar, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak ve dengeli bir risk paylaşımı ile maliyet etkinliği gözetilerek planlanacak ve yürütülecektir’ şeklinde bir ifade yer alıyor. Yani bütçe dengesini gözeteceklermiş. Peki bu zamana kadar aklınız neredeydi?

Şimdiye kadar neden bütçe dengesi görmezden gelindi? Devleti, evin miras yiyen çocuklarına çevirdiler. Elde avuçta ne kaldıysa yok pahasına satıyoruz. Şimdi sıra köprülerin işletmesinin özelleştirilmesine geldi...

‘Yaparsa AKP yapar’ derlerdi; haklılarmış. Çünkü bu kadar kamu varlığını peşkeş çekecek, halkın cebinden giden parayı gizleyecek, sonra da satışla günü kurtarmayı sadece onlar bilir. Yurttaşın ucuza kullandığı kamu varlıklarını satarak, özelleştirerek günü kurtarmak istiyorlar. Bu ekonomi yönetimi değil; bu resmen gelecek kuşakların hakkını peşkeş çekmektir!"