Özelleştirme için düğmeye basıldı

Ekonomi Servisi

İktidar, İstanbul’da bulunan iki köprü ile bazı otoyolların özelleştirilmesine yönelik süreç için Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ernst & Young’ı yetkilendirme kararı aldı. Haberde, Ernst & Young’ın Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün işletme haklarının satışı konusunda hükümete danışmanlık hizmeti vereceği belirtildi.

Özelleştirme sürecinin yalnızca köprülerle sınırlı olmadığı, en az dokuz ücretli otoyolun da kapsama alındığı ifade edildi. Kaynaklara göre Türkiye, satış sürecinde teknik danışman olarak Kanada merkezli BTY Group’u da görevlendirdi. Haberde, hükümetin söz konusu özelleştirmeye ilişkin resmi ihale sürecini yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı aktarıldı.

4,4 MİLYAR DOLARLIK ÖZELLEŞTİRME HEDEFİ

Ülkenin stratejik altyapı varlıkları arasında yer alan köprü ve otoyollar için kamu-özel işbirliği ya da satışla özelleştirme planlandığı iddia edildi. Özelleştirmede ana hedef, eriyen bütçeye kaynak yaratmak olarak öne çıktı. 2025 yılı Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Plan’da 2026 yılı için öngörülen 185 milyar TL’lik özelleştirme geliri dikkat çekmişti. Bu tutar, o günün kuru ile yaklaşık 4,4 milyar dolar anlamına geliyordu.

Özelleştirmeler içinde kamu oyunda en çok yer alanlardan biri 1915 Çanakkale Köprüsü’ydü. Köprünün yapım maliyetine kıyasla garanti verilen ücret arasındaki fark büyük zararı ortaya koydu.

‘TALAN KÖPRÜSÜ’ OLARAK ANILDI

1915 Çanakkale Köprüsü’nde 2024 yılında verilen geçiş garantisi karşılanamayınca köprüyü işleten şirkete 281 milyon euro ödeme yapılmıştı. 2034 yılına kadar işletilmeye devam edilecek köprü daha sonra devlete devredilecekti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapımı için "Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak" ifadelerini kullandığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapım maliyeti 1 milyar 750 milyon euro olarak hesaplanıyor. Garanti edilen sayıya ulaşılmadığında devlet fark için işletmeciye Hazine’den ödeme yaparken garanti edilen sayıya ulaşıldığında ise köprüyü kullanan halktan alınan bedel bu kez devlete değil yine işletmeciye kalıyor.