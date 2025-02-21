Özelleştirme İdaresi 4 ildeki bazı taşınmazları satışa çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 4 ildeki 4 taşınmazı, satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Nevşehir'in Kozaklı, İzmir'in Güzelbahçe, Aydın'ın Kuşadası ve İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerindeki birer taşınmazın satışı yapılacak.

"PAZARLIK" USULÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Söz konusu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 lira ile 50 bin lira, geçici teminat bedeli ise 1 milyon 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişiyor.

Nevşehir'deki ihale için 11 Mart, İzmir ve Aydın'daki ihaleler için 12 Mart, İstanbul'daki ihale için 13 Mart son teklif verme tarihi olarak belirlendi.

İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere ilişkin belgelerin, ÖİB'nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine, son teklif verme tarihlerinde saat 18.00'e kadar elden teslim edilmesi gerekiyor.