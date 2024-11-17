Özelleştirme İdaresi araç satış ofisi olacak

Özelleştirilecek kamu kurumu kalmayınca arsa satış ofisine dönen Özelleştirme İdaresi’nin yeni görevi kamunun araçlarını satmak oldu.

Kasım ayı içerisinde bin aracın satışlarının başlaması bekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2025 bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlan Bakan Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf kapsamında ihtiyaç fazlası araçların Özelleştirme İdaresi’nin tarafından satışa çıkarılacağını açıkladı.

Şimşek, “Binin üzerinde araç toplanmış. Bir sistem hazırlığı var, yakında açık artırımla bu araçları satacaklar, özetle kasım ayı içerisine herhâlde başlarlar diye ümit ediyorum” diye konuştu.

ÖZELLEŞECEK BİR ŞEY KALMADI

Özelleştirme İdaresi’nin ödeneğinin azaltılması yönünde önerge veren İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, “Şu anda özelleşecek zaten bir şey kalmadı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bir şey yapmıyor. Siz ona zorla bir iş buldunuz, işte şimdi araç satacak. Araç satacak diye bu kadar parayı bu kuruma harcamayalım” dedi. Önerge reddedilirken Özelleştirme İdaresi’nin 2025 ödeneği 362 milyon TL oldu.

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SATACAK KURUM KALMADI

AKP döneminde Cumhuriyet’in en önemli kazanımları özelleştirildi. 8 termik santral, 9 hidroelektrik santralı, 10 şeker fabrikası, 15 Tekel binası, Sümer Holding’e bağlı 9 şirket, 11 liman, 19 çeşitli fabrika satıldı. Özelleştirmelerden ile AKP döneminde toplam 63,5 milyar dolarlık gelir elde edildi. 1986-2024 döneminde ise toplam 71,6 milyar dolar tutarında özelleştirme yapıldı. Özelleştirmelerin yüzde 89’u AKP döneminde gerçekleştirildi. Son yıllarda satılacak kurum kalmayınca özelleştirme gelirlerinde düşüş yaşanmaya başladı. Özelleştirme İdaresi ise arsa satış ofisine döndü. Son iki yıldır satış gelirlerinin tamamını kamuya ait arsa ve araziler oluşturdu. Bu yıl taşınmaz satışlarından elde edilen gelir 77,7 milyon dolar olarak kaydedildi.