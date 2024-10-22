Özelleştirme İdaresi'nden araç muayene istasyonu ihalesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1. ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin imtiyaz hakkı için ihale açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, her bir bölge araç muayene hizmetleri imtiyaz hakkı ihalesi için geçici teminat bedeli 15 milyon dolar olmak üzere toplam 30 milyon dolar, ihalelere son teklif verme tarihi 10 Ocak 2025 olarak belirlendi.

İhaleye teklif verecek isteklilerin; 2022 veya 2023 yılı içinde en az 250 milyon TL ciro elde etmiş olma veya 31 Aralık 2023 tarihi veya daha sonraki bir tarih itibarıyla 250 milyon TL değerinde fon yönetiyor olma ya da 2022 veya 2023 yılı içinde en az 250 milyon TL seviyesinde öz sermayeye sahip olma şartlarından en az birini sağlaması gerekiyor.

İHALELER AÇIK ARTIRMAYLA SONUÇLANACAK

İstekliler tek bir bölgeye teklif verebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla her iki bölge için de teklif verebilecek. İhaleler, kapalı zarfla teklif alma ve görüşmeler yapma suretiyle "pazarlık usulü" ile gerçekleştirilecek. Teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Yatırım fonları, yabancı yatırımcılar ve yabancı yatırımcıların yüzde 50 veya daha fazla oranda hissesine sahip olduğu Türkiye'de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketler, ancak ortak girişim grubuna dâhil olarak ihaleye katılabilecek. Ancak ortak girişim grubunun tamamı yatırım fonlarından veya yabancı yatırımcılardan ya da yabancı yatırımcıların yüzde 50 veya daha fazla oranda hissesine sahip olduğu Türkiye'de kurulu tüzel kişiliğe sahip şirketlerden oluşamayacak.