Özelleştirme İdaresi onayladı: 2 taşınmaz satışa çıkarılıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Antalya'daki 2 taşınmazın satışına ilişkin kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Alanya ilçesi, Kestel köyündeki taşınmazın 30 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Oxopia İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satılması onaylandı.

Kurumun aynı köydeki bir başka taşınmazının ise 25 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Cafer Ersoy'a satışı uygun bulundu.