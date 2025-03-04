Özelleştirme ihalesine teklif süreci bugün son buluyor: Madencinin çığlığını duyun!

Emek Servisi

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nın özelleştirme ihalesi için teklif alımı bugün son buluyor. Öte yandan maden ocağında çalışan madenciler, özelleştirmeye karşı bir kez daha eyleme geçerek 4 gündür maden ocağındaki bekleyişlerini sürdürüyor.

İki gün önce kendilerini bir kez daha madene kapatan madenciler, özelleştirme ihalesinin bitmesine bir gün kala dün de direnişlerini sürdürdü. İki gündür sahur ve iftarları yeraltında gerçekleştiren madenciler, önceki gece de madenin içinde sahur yaptı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden İş) üyesi madenciler dün gün boyunca yerin altında ve üstünde eylemlerine devam etti.

EMEKÇİ DAHA NE YAPSIN

Eskişehir Mihalıcçık’ta iki sene önce SSS Yıldızlar Holding’e devredilen Doruk Madencilik’te 5 aydır maaşlarını almayan Maden İş üyesi madenciler de Çayırhan’a gelerek meslektaşlarının ve yol arkadaşlarının direnişine katılarak dayanışma gösterdi. Öte yandan 50 madenci de aynı maden sahası içinde atıl hâlde olan bir madene kendilerini kapattı. Jandarma bölgeye kimseyi almazken içerideki madencileri de dışarı çıkmaya ikna etmeye çalıştı. Madenciler, jandarmaya “Talebimiz net ve açık, çıkmamakta kararlıyız” cevabı verdi. Madenciler, özelleştirme ihalesi iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerinin altını bir kez daha çizdi.

Maden İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık ise ihalenin erteleneceğini düşündüklerini söyledi. BirGün’e konuşan Kocabıyık, şu ifadeleri kullandı: “İhalenin son tarihi yarın. Biz özelleştirmenin iptali talebimizde ısrarcıyız. 100 gündür çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kaldı. Bu sesi, madencinin sesini duymamaya devam edip bu işten dönmezlerse artık daha da ne yaparız bilmiyorum. Bir madenin önünde kendimizi yakmadığımız kaldı.”

NE OLMUŞTU?

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nın özelleştirilmesine karşı çıkan ve 20 Kasım 2024’te kendilerini madene kapatarak 9 gün özelleştirilmenin iptali için direnen maden işçileri, Ankara’ya yürüyüş başlatmıştı. Çayırhan’dan Beypazarı’na ulaştıkları sırada hükümet yetkilileri, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocakları’nın özelleştirilmesi ve varlık satışını 4 Mart 2025’e (bugüne) ertelemişti. Bu nedenle yürüyüşlerine ara veren işçiler, 10 Şubat’ta Beypazarı’ndan Ankara’ya doğru yeniden yürüyüşe başlamış, 13 Şubat’ta Ankara’ya ulaşmıştı. Ancak işçilerin talepleri yine kabul görmemişti. İşçiler, seslerinin ısrarla duyulmaması üzere ihalenin bitmesine 4 gün kala kendilerini bir kez daha madene kapatmıştı. İşçiler 3 gündür yerin 800 metre altında direnişlerini sürdürüyor.

∗∗∗

‘BİZİ TAŞERONDA ADETA ALIP SATIYORLAR’

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden Köyü’nde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde çalışan işçiler de taşeron firmanın toplu işten çıkarmalarına karşı direnişe geçti. SoL Haber’de yer alan haberde Kayseri merkezli firmanın, köy halkından yaklaşık 150 işçiyi hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkardığı belirtildi. İşten çıkarılan işçiler, dün maden şantiyesinin giriş ve çıkışlarını kapatarak nakliye işlemlerini durdurdu. Köy halkının geçim kaynağı olan madende yaşanan işçi kıyımına tepki gösteren emekçiler, haklarını sonuna kadar arayacaklarını vurguladı. İşçiler, yeni ihaleyi alan Nartaş firmasının kendilerini çalıştırmayacağını öğrendiklerini belirterek, haklarını gasp ettirmeyeceklerini vurguladı. Madencilerden biri “Biz taşeronun devrettiği işçileriz, adeta alınıp satılıyoruz. Nartaş firması ihaleyi alınca bizi işten çıkarıyorlar. Eğer haklarımız elimizden alınırsa, bu maden sahasına iş makinelerinin girmesini engelleyeceğiz” ifadelerini kullandı.