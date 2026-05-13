Özelleştirme kararı alınmıştı: Bandırma General Balcı Çamlığı için imar çalışması başlatıldı

Tugay CAN

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki 6. Ana Jet Üssü'ne ait olan ve belediyenin kullanımındaki 135 dönümlük “General Balcı Çamlığı” satışa çıkarılacak.

26 Mart 2026 Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Bandırma General Balcı Çamlığı özelleştirme kapsamına alındı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Şahin Planlama Jeolojik Etüt Harita Tic.Ltd. Şti arasında “Gayrimenkul işlemlerine esas harita mühendislik ve planlama işleri danışmanlık hizmet alımı” işi yapılması üzerine sözleşme imzalandı.

İmzalanan sözleşme kapsamında firma, geçtiğimiz Cuma (8 Mayıs) günü Bandırma Belediyesi’ne resmi bir yazı gönderdi.

Firma, General Balcı Çamlığı hakkında imar planı çalışmaları için bilgi ve belge talep etti.

Yazıda Bandırma Belediyesi'ne 15 gün süre verildi.

Resmi Gazete kararına göre General Balcı Çamlığı'nın 28 Aralık 2028'e kadar özelleştirilmesi planlanıyor.

2015’TE BELEDİYEYE DEVREDİLMİŞTİ

General Balcı Çamlığı, 132 bin 457 metrekare alana sahip.

2015 yılında 6. Ana Jet Üs Komutanlığı ile Bandırma Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında üst kullanım hakkı ise Bandırma Belediyesi'ne ait.

Üst kullanım hakkına dair sözleşme iki yıllık sürelerle yenileniyor.

10 yılı aşkın süredir park ve yaşam alanı olarak hizmet veren alan imar planında “askeri alan” olarak görülüyor.

Bandırma Belediyesi'nin 6. Ana Jet Üssü'yle olan protokolü ise 4 Nisan 2027’ye kadar geçerli.

"BANDIRMA HALKI ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMİYOR"

Avukat Serdar Polat, özelleştirme kararına tepki göstererek “Çamlık Bandırma’da 200 bin nüfusun yaşadığı bir bölgede tek nefes alınabilecek nokta. İnsanların rahatça yürüyüş yapabileceği, spor yapabileceği, çocukların aktivite yapabileceği bir alan. Bu alanın en önemli özelliği tamamen sosyal tesislerden de uzak olması. Buranın içerisinde ne bir kafe, ne de bir restoran var. Tamamen halkın ücretsiz yararlanabileceği ücretsiz bir yeşil alan” ifadesini kullandı.

Avukat Serdar Polat

Özelleştirme kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından kentte karara tepki gösteren yürüyüş de gerçekleşti.

Yürüyüşün ardından Bandırmalılar ‘Çamlık’ için anı panosu oluşturarak bu alana görüşlerini yazdı.

Özelleştirme kararının Bandırma halkında ciddi bir üzüntüye sebep olduğunu belirten Polat, “Bandırma’da elimizde kalan yeşil alanlardan bir tanesi burası. Bandırma halkı burasının özelleştirilmesini istemiyor. Mevcut haliyle burada yürümek, burada spor yapmak ve kamusal alan özelliğinin korunmasının istiyor” dedi.

Bandırma Emek ve Demokrasi Platformu da General Balcı Çamlığı’nın özelleştirilmesine karşı imza kampanyası başlattı.

DEPREM TOPLANMA ALANI

Özelleştirmeye konu olan General Balcı Çamlığı ayrıca bölgedeki deprem toplanma alanlarından biri.

Avukat Serdar Polat, burada bir beton yapı bulunmadığına da dikkat çekerek “Bandırma birinci dereceden deprem bölgesinde yer alıyor. Burası da deprem toplanma alanları arasında" ifadesini kullandı.

“BİZİM OKSİJENLE BULUŞMAMIZ İSTEMİYORLAR”

DİSK'e bağlı Emekli Sen Şube Başkanı Levent Balkış ise bölgenin sadece gençler tarafından değil, emekliler tarafından da yoğun bir şekilde kullanıldığını belirterek “Bizim oksijenle buluşmamız istemiyorlar” dedi.

“Çamlık Bandırmalılar için sadece bir yeşil alan değil, kentin betonuna karşı doğal bir sığınak” diyen Balkış, “Çamlık bu şehrin akciğeridir. Bandırma Belediye buranın kullanımını askeriyeden devralarak iyi bir şey yapmıştı. Bandırma’nın tamamı betona döndü. Buradan kötü kokular geliyor. Siyasi anlayışın Kazdağları’na neler yaptığı ortadadır” ifadelerini kullandı.

SİNEMA AKŞAMLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Atölye Gölge Fotoğraf ve Film Sanatları Kolektifi’nden Mustafa Uygur ise General Balcı Çamlığı’nın aynı zamanda kültür sanat etkinliklerine de ev sahipliği yaptığına dikkat çekti.

“Kültür sanat çalışmalarının kamusal olması gerektiğini savunuyoruz” diyen Uygur, General Balcı Çamlığı’nda yaz aylarında ücretsiz ve halkın katılımına açık olarak sinema akşamları düzenlediklerini söyledi.

Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek etkinliklere dair “Küçük bir festival diyebiliriz” ifadesini kullanan Uygur, “O yıl Türkiye Sineması’nın en iyi filmlerini Bandırma’ya getiriyoruz. Sadece filmleri değil, filmlerin yönetmenlerini de söyleşiye katılıyor” dedi.

Uygur, şunları söyledi:

“Sinema akşamları tamamen açık havada, bilet ve oturma düzeninin olmadığı bir ortamda gerçekleşiyor. Yaklaşık 600-700 kişi kendi sandalye ve minderleriyle burada film izliyor. Bu fikri ilk ortaya attığımızda ilk aklımıza gelen mekan General Balcı Çamlığı’ydı. Bandırma halkının ilgisinden dolayı ne kadar doğru bir karar verdiğimizi fark ettik.

Doğal olarak bu tarz kamusal alanlar insanların sadece spor yaptığı değil aynı zamanda bu mekanı kültür sanat mekanına da dönüşmüş vaziyette. Eğer bu park olmasaydı bu kadar etkinliği bu kadar nitelikli gerçekleştiremeyebilirdik. Biz film izlerken arkada insanlar koşmaya, çocuklar oyun oynamaya devam ediyorlar. Bu açıdan General Balcı Çamlığı’nın mevcut haliyle kalması bizim açımızdan çok kıymetli.”