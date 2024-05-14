Özelleştirme sırası Ajet’te mi?

THY’den koparılan Anadolujet'in ayrı bir şirket kurularak Ajet’e dönüştürülmesinin ardında özelleştirme planı olduğu iddia edildi. İlk etapta Ajet’in hisselerinin bir kısmının satılabileceği konuşulanlar arasında.

İsmail ARI

Türk Hava Yolları’na (THY) bağlı Anadolujet'in THY’den koparılarak Ajet’e dönüştürülmesiyle yine özelleştirmenin önü açıldı.

Kurulduğu 2008'den bu yana THY’ye bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren AnadoluJet, Temmuz 2023 itibarıyla THY bünyesinden ayrıldı. Tamamen ayrı bir şirket oldu ve ismi AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi olarak değiştirildi.

THY tarafından 450 milyon TL sermaye ile kurulan şirketin sermayesi 28 Aralık 2023’te 721 milyon 751 TL’ye yükseltildi. AnadoluJet, 2024 yılı mart sonu itibarıyla sadece “AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi” adı altında operasyonlarını icra etmeye başladı.

Anadolujet’e görevli personeller ile teknik ekibin kadrosu ise THY’de Ajet’e geçirildi. THY’nin 95 uçağı da Ajet’e devredildi. Ajet, yaz döneminde iç hatlarda 41, dış hatlarda 52 nokta olmak üzere toplam 93 noktaya sefer icra edecek.

KÖRFEZ'İN İLGİSİ VAR

Ancak tüm bu adımların da arkasında bir özelleştirme plan olduğu belirtiliyor. Tamamen THY’ye bağlı olan Anadolujet’in Ajet adı altında ayrı bir marka ve şirkete dönüştürülmesiyle THY ile olan ilişiği kesildi. Kadrosu THY’den Ajet’e geçirilen çalışanların ise duruma tepki gösterdiği bildirdi.

Yeni uçuş izinleri de alınırken Ajet’in özelleştirilmesinin planlandığı, Körfez Arap ülkelerinin de şirkete bir ilgisinin olduğu vurgulandı.

FARKLI SENARYOLAR VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise “Genel Havacılık Yönetmeliği” gereğince Türkiye’de faaliyet gösterecek şirketlerde Türkiye yurttaşı ortak bulunması gerekiyor. Yönetmelikte “Genel havacılık faaliyetleri yapmak üzere başvuruda bulunacak gerçek kişilerin Türk vatandaşı olması, tüzel kişilerin hisselerinin çoğunluğunun Türk vatandaşı olan bir ortakta bulunması zorunludur” şartı yer alıyor.

Bu nedenle de Ajet’e dair farklı senaryolar söz konusu. İlk senaryo, Ajet’in hissesinin bir bölümün satışı. İkinci senaryo ise yönetmelikte yapılacak bir değişiklik ile “yüzde 51 Türk” ortak şartının Ajet’in satışı için esnetilmesi. Ayrıca Ajet’in Türkiye merkezli bir şirkete mi yabancı bir şirkete mi satılacağına dair kesin bir durum söz konusu değil.

Fakat “beşli şirketler” olarak bilinen şirketler arasında yer alan Cengiz Holding ile Cumhurbaşkanlığı saraylarını da inşa eden Rönesans Holding gibi birçok iktidara yakın şirketin de havacılık alanında faaliyet yürüttüğü biliniyor.

Öte yandan AJet, uçuşları sık sık ertelediği gerekçesiyle bir organizasyon bozukluğu yönünde şikâyetlere neden oluyor.