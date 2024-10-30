Özelleştirme, şirketlerin kasasını aydınlattı

Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında tamamen özel sektöre devredilmesi, zamları da beraberinde getirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verileri ise yurttaşı fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakan özelleştirmenin, elektrik dağıtım şirketlerine sağladığı fahiş kazancı ortaya koydu.

Elektrik dağıtımında özelleştirmenin kamuya yükünü ortaya koyan verilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kasasından genel aydınlatma ödemeleri için Ocak 2020-Haziran 2024 döneminde 53 milyar 714 milyon 181 bin TL çıktı. Enerji Bakanlığı’nın bütçesini altüst eden genel aydınlatma ödemeleri, bakanlığın 35 milyar 486 milyon TL’lik mal ve hizmet alım bütçesinin yüzde 40’ını oluşturdu.

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HER YIL MİLYARLARCA TL

Elektrik dağıtım şirketlerine sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında, “Genel aydınlatma ödemesi” adı altında ödenen parada yıllar itibarıyla yaşanan artış dikkati çekti.

Sokak ve caddelerin aydınlatılması için elektrik dağıtım şirketlerine 2020 yılında 2 milyar 440 milyon 589 bin TL ödenirken, 2022-2024 döneminde ödenen para, yıllara göre şöyle:

2021: 2 milyar 961 milyon 630 bin TL

2022: 10 milyar 471 milyon 504 bin TL

2023: 23 milyar 627 milyon 763 bin TL

2024: (Ocak-Haziran): 14 milyar 212 milyon 695 bin TL

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TEDAŞ’A ŞİKÂYET YAĞIYOR

İktidarın elektrik dağıtımını 2013’te 21 bölgeye bölerek özel sektöre devretmesiyle birlikte sorunlar artıyor. TEDAŞ Talep ve Takip Müdürlüğü’nün gecikmeli açıklanan verileri, sorunlar yumağını ortaya koyuyor. 2017’de 12 bin 614 olan şikâyet sayısı, 2021’de 40 bini, 2022’de 55 bini geçti. Sokak aydınlatmalarını da kapsayan genel aydınlatma, en çok şikâyet alınan konu olarak öne çıkıyor.