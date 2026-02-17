Özelleştirme tedirgin etti

BirGün/ANKARA

Ülkenin tek taşkömürü havzası Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait müesseseler bir ayı aşkın süredir üretim yapmıyor. Kamuya ait maden ocaklarında çalışan işçilerin bir kısmı izne çıkarılırken bir kısmı da farklı görevlendirmelerle, kurumdan gelecek haberi bekliyor. 13 Ocak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı 3 müessese ve 4 ocakta duran üretim, TTK ve Çalışma Bakanlığı’nı davalık hale getirdi. Bakanlık müfettişlerinin yeraltında iş güvenliği eksikliklerini listeleyen raporu ile ocaklar kapanırken TTK, tespitlerin hatalı yorumlandığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı talep ediyor. Davada ilk bilirkişi raporuna itiraz edilirken 3 Mart’ta yapılacak 2’nci duruşmada yeni bilirkişi raporunun dosyaya sunulması bekleniyor. İlk bilirkişi raporu Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden bir heyetin çalışmasıyla hazırlanmış, Bakanlık heyetin Zonguldaklı olmasını gerekçe göstererek rapora itiraz etmişti. İkinci rapor için, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden bir heyet görevlendirildi.

Özelleştirme rekortmeni AKP’nin, ocak kapatmaya dair açıklama yapmaması ile Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na gizlenmiş örtülü özelleştirme planları; kamunun en kıymetli varlıklarından madenlere ilişkin endişeleri beraberinde getirdi. AKP iktidarı için maden özelleştirmeleri yeni değil. Özellikle iktidarlarında en çok zengin edilen kesimlerden maden patronları, hem doğrudan satış hem de rödovans sözleşmeleri ile ihya edildi. Maden sahalarının işletme hakkının belli süreyle tahsis edilmesi anlamına gelen rödovans, AKP’nin 2026 yılı planları ile uyumlu olması ile dikkati çekiyor. Paha biçilemez kamu varlıklarından olan maden sahaları, boğaz köprüleri ve otoyollar gibi stratejik öneme sahip varlıkları bile satmaya hazırlanan iktidar, Yıllık Program’a satışı sakladı. Özellikle TTK ve Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) de dahil olduğu kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT’ler) için "yönetişim reformu" adı altında özelleştirme planlanıyor. Yönetişim kavramına gizlenen ise tıpkı rödovans gibi, "yönetimin ve çeşitli idari işlerin piyasaya devri" riski taşıyor. AKP iktidarıyla zirveyi gören özelleştirmeler toplum tarafından hiçbir dönemde desteklenmedi. SEKA’dan TEKEL’e özelleştirmelere karşı yapılan eylemler ülke tarihine geçti. Ankara’da, Manisa’da olduğu gibi Zonguldaklı madenciler de emeklerine ve varlıklarına göz diken özelleştirmelere karşı çıkıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda, işçi ve kamu emekçisi toplam 9 bin 142 kişi çalışıyor. Bunların yaklaşık 5 bin kadarı ise yeraltı maden işçileri. Emekçiler, ocağın durmasının ardından özelleştirme olasılığını gündeme getirerek bunu kabul etmeyeceklerini duyurdu.

∗∗∗

SANTRAL İÇİN PAZARLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın satışa çıkardığı Manisa’nın Soma ilçesinde yer alan Soma A Termik Santralı’nın bir bütün halinde satış ihalesine iki firma teklif verdi. Tekirdağ merkezli Bor Alüminyum Anonim Şirketi ile Soma’da faaliyet gösteren Cae Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi ve Dc Kömür ve Enerji Limited Şirket Ortak Girişim Grubu termik santrala talip oldu. İhale için nihai pazarlık görüşmeleri dün saat 11.30 itibarıyla başladı. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim A.Ş. adına kayıtlı toplam 91 bin 399 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait yapıların (Soma A Termik Santralı) bir bütün halinde özelleştirme ihalesinin geçen hafta sona eren teklif verme süresinde iki firma teklif verdi.

∗∗∗

CHP'DEN YÜRÜYÜŞ

CHP, AKP iktidarının köprü ve otoyolları satış planına karşı eylem yapacaklarını duyurdu. Açıklamada bugün saat 17.00’te Ortaköy’den başlayıp Arnavutköy’e kadar yürüneceği açıkladı. Öte yandan İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, CHP’nin yürüyüş bildiriminin "uygun bulunmadığı" ifadeleri yer aldı.