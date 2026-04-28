Özelleştirme tepkisi: SOL Parti Eskişehir'den Sağlık Yatımları Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına yanıt

Eskişehir’de sağlık alanlarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin tartışmalar sürerken,Sağlık Yatımları Genel Müdürlüğü iddiaları yalanladı.

SOL Parti Eskişehir İl Örgütü, Müdürlük tarafından yalanlanan iddialara ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

SOL Parti'nin açıklamasında, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla Eskişehir’deki birden fazla sağlık kuruluşunun özelleştirme kapsamına alındığı hatırlatılarak, bu adımın yalnızca “atıl taşınmazların değerlendirilmesi” değil, kamu sağlık alanlarının satışının önünü açtığı savunuldu.

Açıklamada, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün “hastaneler satılmıyor” yönündeki beyanlarının herhangi bir yeni kararnameyle desteklenmediği vurgulanırken, kamuoyuna yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Sağlık alanlarının özelleştirme kapsamından çıkarılması için Resmi Gazete’de yeni bir karar yayımlanması gerektiği belirtilirken, sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasına karşı mücadele çağrısı yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, aralarında Eskişehir Hava Hastanesi’nin (Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası) de bulunduğu 71 taşınmaz özelleştirme kapsamına alınmış. Alınan bu kararın ardından geçtiğimiz günlerde SOL Parti Eskişehir İl Örgütü Hava Hastanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirmişti.

Parti tarafından yapılan açıklamanın ardından konuyla ilgili peş peşe kararlar gündeme geldi.

İlk olarak Eskişehir AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu sağlık alanlarının satışa konu edilmeyeceğini açıklamıştı.

Bugün ise Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete’de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin 'Hastaneler satılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

SOL Parti Eskişehir İl Örgütü, bakanlık tarafından yalanlanan iddialara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı SOL Parti Eskişehir İl Örgütü sözcüsü Avukat Özgür Erhun okudu.

Erhun tarafından okunan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Eskişehir Eski Devlet Hastanesi 17 Mart 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Eskişehir Hava Hastanesi ve Eskişehir’deki diğer iki sağlık kuruluşu daha (memleketin dört bir yanındaki diğer onlarca sağlık kuruluşu ile birlikte) 24 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile özelleştirme kapsamına alınmıştır.

''MÜDÜRLÜĞÜN PAYLAŞIMINI TEYİT EDECEK GENELGE BULUNMAMAKTADIR''

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımı ise teyit edecek ve kamuoyuyla paylaşılan herhangi bir kararname ya da genelge bulunmamaktadır.

Haliyle söz konusu kararın; “fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yönelik” değil özelleştirme kapsamına alınan tüm taşınmazların satışının önünü açacak şekilde alındığı ortadadır.

Kamuoyu tepkisini sönümlendirmeye dönük gerçeği yansıtmayan açıklamalara bu sebeplerle itibar edilmemelidir.

Özelleştirme kapsamına alınan kamu kurumları, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile listeye dahil edilir ve resmi gazetede yayımlanır. Kamu kurumlarının özelleştirme kapsamından çıkarılması da yine kararnamenin resmi gazetede yayımlanması ile sonuç doğurmaktadır.

Eskişehir’de iki ayrı kararname ile özelleştirme kapsamına alınan toplam 4 sağlık kuruluşunun özelleştirme kapsamında olmadığının güvencesi ise; bir kamu kurumunun veya iktidarları boyunca yurdun dört bir yanını talana ve yağmaya açan AKP'nin Eskişehir İl Başkanı'nın sosyal medya paylaşımı değildir.

''TİCARİLEŞMİŞ SAĞLIK SİSTEMİ TOPTAN DEĞİŞTİRİLMELİDİR''

İlgili kamu kuruluşlarının özelleştirme kapsamı dışına alındığı ile ilgili kararname düzenlenmeli derhal Resmi Gazete'de yayımlanmalıdır.

Sağlık, en temel yurttaşlık hakkıdır ve AKP, sağlığı paralı hale getirerek yaşam hakkını gasp etmiştir. GSS primleriyle halkı sağlık hakkından yoksun bırakan, kamu bütçesini özel hastane patronlarına aktaran, sağlık emekçilerini esnek ve kuralsız çalışma ile şiddetle yüz yüze bırakan bu ticarileşmiş sağlık sistemi toptan değiştirilmelidir.

Sağlık sistemi piyasa ilişkilerinden bağımsız örgütlenmeli, özel sağlık hizmetlerine son verilerek, tüm özel hastaneler kamulaştırılmalıdır.

Sağlık için gerekli tüm kaynaklar bütçeden hiçbir kısıtlamaya ve tasarruf tedbirine tabi tutulmaksızın toplumun ihtiyaçlarına göre sağlanmalıdır.

Memleketin kaynaklarına ve sağlık sistemine bakınca gözü paradan başka bir şey görmeyen AKP iktidarına karşı memleketi savunmanın tek yolu ise Birlikte Mücadeledir.''