Özelleştirmede hedef yeni rekor

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda gelecek yıla ilişkin özelleştirme gelirlerindeki artış beklentisi dikkat çekti. Bu yılsonuna kadar 15 milyar liralık özelleştirme geliri tahmin edilirken 2025’te bu tutarın iki kat artırılarak 30 milyar liraya çıkması bekleniyor.

Özelleştirmelerden 2021 yılında 5 milyar TL, 2022 yılında 6 milyar TL, 2023 yılında ise 8,5 milyar TL gelir sağlanırken 2025 yılında 30 milyar liralık gelir beklentisi, ‘Sırada ne var’ sorusunu akıllara getirdi.

Programda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satış ve devir işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 2023 yılında 3,96 milyar TL iken, 2024 yılının ilk sekiz ayında 2,9 milyar TL olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Ayrıca Eylül 2024 itibarıyla özelleştirme ihalesi tamamlanmış olup Cumhurbaşkanı onayına sunulan, onaya sunulma aşamasında bulunan ve imza aşamasında olan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 31,5 milyar TL oldu.

2023 yılı içerisinde 76 taşınmazın satış sözleşmeleri imzalandığı, 62 taşınmazın da kamu kurumlarına bedelli devri yapıldığı belirtildi. 2024 yılında ise 31 taşınmazın satış sözleşmeleri imzalandığı, üç taşınmazın da kamu kurumlarına bedelli devri gerçekleştirildiği açıklandı.

Eylül 2024 itibarıyla özelleştirme portföyünde bulunan toplam 76 taşınmazın satış yoluyla, üç varlığın ise işletme hakkının devri yoluyla özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldığı kaydedildi. Onaya sunulan, onaya sunulma ve imza aşamasında olan taşınmaz ve varlıkların yıl sonuna kadar ihale süreçlerinin tamamlanması öngörülüyor. 2025 yılı programında da ‘etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda’ özelleştirme uygulamalarına devam edileceği belirtildi.

AKP MARİFETİ SATIŞLAR

1986-2024 döneminde toplam 71,6 milyar dolar tutarında özelleştirme yapıldı. Satışların 63,5 milyar dolarlık bölümü AKP döneminde gerçekleşti. AKP döneminde yapılan satışların 39 milyar dolarlık kısmı hisse satışı, 17,3 milyar dolarlık kısmı işletme/tesis satışı, 651 milyon doları otel/sosyal tesis satışı, 4,7 milyar doları taşınmaz satışı, 708 milyon doları da varlık satışından oluştu.

Satılan kurumlar içerisinde 2008’de özelleştirme programına alınan Türkşeker’e ait 14 fabrika, 11 liman, PETKİM, Eti Bakır, Türk Telekom gibi stratejik kurumlar yer aldı.

503 MİLYAR TL GÖREV ZARARI

Programda ayrıca Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne (KİT) ve kamu bankalarına 503 milyar görevlendirme gideri öngörüldü. KİT’lerin finansman dengeleri iyileştirme hedeflendi. BOTAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ yatırımlarının finansmanının bir kısmını dış proje kredilerinden karşılayacağı belirtildi. TMO’nun 2025 yılı için 2,5 milyon ton buğday ve 1 milyon ton mısır alması, Türkşeker’in ise 7,7 milyon ton şeker pancarı alımı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

∗∗∗

AKÇAY: MİLLİ SERMAYEMİZİ PEŞKEŞ ÇEKMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Kötü ekonomi yönetiminin ülkemizi faturası her geçen gün daha da ağırlaşıyor. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programını incelediğimizde bu faturanın daha da ağırlaşacağını görmekteyiz.

İktidar 2024 yılında 15 milyar lira, 2025 yılında da 30 milyar lira özelleştirme geliri elde etmeyi planlıyor. Programdan görüyoruz ki; AKP iktidarı vatandaşımızın alın terini durmaksızın satmaya devam edecek! Bu asla kabul edilemez. Ayakları yere basmayan politikaların faturası milletimize ödetilemez.

Özelleştirme öncesi kâr eden ve kamuya gelir payı sağlayan devlet kuruluşunun, yapılan özelleştirmeler sonrası zarar ettiğini, pek çok sektörün istihdamında da azalma olduğunu görüyoruz. Hal böyleyken, huylu huyundan vazgeçmiyor. Milli ve yerlilikten söz edenlerin, milli sermayemizi peşkeş çekmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin alın terine el uzatanların karşısında olacak, konunun takipçisi olarak milletimizin malına sonuna kadar sahip çıkacağız!