Özelleştirmede son on yılın rekoru

İktidar, özelleştirme uygulamalarını ekonomik krizler derinleştikçe kamu varlıklarını satarak günü kurtarma aracına dönüştürdü. Altı yıl sonra 2025 yılında ilk kez 1 milyar doların üzerinde özelleştirme yapıldı. 1 milyar 919 milyon dolarlık özelleştirme yapılan 2024 yılı, son 10 yılda en fazla özelleştirme yapılan yılı oldu.

Ülkenin en büyük şirketleri AKP döneminde yerli ve yabancı sermayeye satıldı. Kıymetli kamu varlıklarının tükenmesiyle arsa ve araziler de özel şirketlere devredilmeye başlandı. Geçen yıl en yüksek özelleştirme geliri 1 milyar 52 milyon dolarla işletme tesis satışlarından sağlandı. Bu kapsamda, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkı 504 milyon dolara, Çamlıgöze-Koyulhisar Hidroelektrik Santralı’nın işletme hakkı 54 milyon dolara, Çayırhan Terminali ise 494 milyon dolara satıldı.

CHP TBMM Grubu’nun hazırladığı Ekonomi Notu’nda geçen yılki özelleştirmelerin 856 milyon dolarlık kısmını gayrimenkul satışlarının oluşturduğu belirtildi. 2025 yılında kamuya ait 62 taşınmaz satıldı. Bunlar arasında 211,8 milyon dolara satılan Karayollarına ait Ankara Yenimahalle’deki 2 taşınmaz, 161,6 milyon dolara satılan Hazine’ye ait Ankara-Çankaya’daki 5 taşınmaz, 52,2 milyon dolara satılan Hazine’ye ait Ankara-Çankaya’daki bir taşınmaz, 74,3 milyon dolara satılan ÖİB’e ait Ankara-Çankaya’daki 2 taşınmaz, 68 milyon dolara satılan Hazine’ye ait Antalya-Manavgat’taki iki taşınmaz dikkati çekti.

65 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ AKP’YE AİT

Özelleştirmenin Türkiye’nin gündemine girdiği 1986 yılından bu yana Türkiye’de 73,5 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirildi. Bu özelleştirmenin 46,1 milyar doları hisse satışı, 18,8 milyar doları işletme/tesis satışı, 5,7 milyar doları taşınmaz, 688 milyon doları otel-sosyal tesis satışı, 745 milyon doları varlık satışı, 1,4 milyar doları ise kamu kurum ve kuruluşlarına devir yoluyla gerçekleşti.

1986 yılından bu yana yapılan özelleştirmenin 65,5 milyar dolarlık kısmı ise AKP döneminde gerçekleştirildi. AKP döneminde, Türkiye’nin en değerli şirket ve varlıkları özelleştirildi. CHP TBMM Grubu Ekonomi Notu’nda özelleştirmeden elde edilen gelirlerle iktidarın yeni kamu varlıkları edinmediği, 65,5 milyar doların tamamına yakınının cari harcamalar için kullanıldığına vurgu yapıldı.

∗∗∗

DEV ÖZELLEŞTİRME

OVP de 2026’te tarihin en yüksek özelleştirme hamlelerinden birinin kapıda olduğuna işaret etmişti. 2026’te özelleştirme gelirinin 185 milyar liraya ulaşacağı tahmin ediliyor. 2025 yılına göre yaklaşık 9 katlık bir artış hedefleniyor.