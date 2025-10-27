Özelleştirmede vites artıracaklar

Özelleştirme kararları ile devletin kıymetli kamu varlıklarını elden çıkartan iktidar, 2026’da özelleştirmede vites yükseltiyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 2026 yılı bütçe teklifine göre önümüzdeki yıl kamuya ait taşınmaz satışından 70 milyar liralık gelir hedefleniyor.

ÖİB’nin 2026 bütçe teklifinde, kamu mallarının satışında yeni bir dönemin başlayacağı açıkça görülüyor. İdarenin gelecek yıl 165 ihale gerçekleştirmesi planlanıyor. Devletin kasasına bu satışlardan 70 milyar TL girmesi bekleniyor.

Bütçe teklifinde programın hedefi olarak “Ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak, Hazine’ye ait taşınmazları değerlendirmek suretiyle kamuya gelir elde etmek” ifadesine yer verildi.

ERDOĞAN İMZASIYLA 130 İHALE

Bütçe teklifinde “Cumhurbaşkanı kararıyla” yürütülecek ihalelerin artışı da dikkat çekici. 2025 sonunda 120 olması beklenen ihale sayısının, 2026’da 130’a çıkarılması planlanıyor. Ayrıca, ÖİB’nin internet sitesi ve çeşitli basın organları üzerinden 25 yeni ihale ilanı yayımlanması hedefleniyor. Özelleştirme kapsamına alınacak yeni kurum ve kuruluş sayısının ise 10 olacağı tahmin ediliyor.

Özelleştirme gelirlerinin bu yıl sonunda 40 milyar lira olması, merkezi bütçe gelirlerindeki payının da yüzde 0,32 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. ÖİB’nin 2026 hedefinde ise 70 milyar TL gelir yer alırken bu gelirlerin merkezi bütçe içindeki payı da yüzde 0,43’e çıkacağı tahmin edildi.

Böylece eylül ayında yayımlanan 2026-2028 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) ile ortaya çıkan 2026 yılı için 185 milyar liralık özelleştirme hedefinin 70 milyar liralık kısmının doğrudan idare tarafından gerçekleştirilmesi bekleniyor.