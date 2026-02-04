Özelleştirmede yeni dalga: 7 ilde 10 taşınmaz satışa çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ildeki 10 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Şile, Konya'nın Meram ve Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçelerinde birer, Nevşehir'in Merkez, Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde ikişer taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Söz konusu 7 ildeki 10 taşınmaza ilişkin ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ila 25 bin lira, geçici teminat bedeli de 1 milyon 250 bin lira ila 30 milyon lira arasında belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenlerin, Ankara, İstanbul ve Konya'daki taşınmazlar için 24 Şubat, Nevşehir ve Şanlıurfa'daki taşınmazlar için 25 Şubat, Antalya ve Muğla'daki taşınmazlar için 26 Şubat'a kadar teklif vermeleri gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden teklif alınarak pazarlık usulüyle yapılacak ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.

2 İLDE 3 TAŞINMAZ SATILDI

Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve Batman'daki bazı taşınmazların satışına onay verdi.

ÖİB'nin taşınmaz satışlarına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek-İmar Mahallesi'ndeki taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihale sonucu 18 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Renova Kurumsal İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye satışına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi'ndeki taşınmazın 14 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi sunan Yılteks Tekstil Konfeksiyon Madencilik İnşaat Turizm Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ye satışı onaylandı.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Batman'ın Kozluk ilçesi Yapraklı köyündeki taşınmazın 3 milyon 899 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Demir'e satışı kararlaştırıldı.