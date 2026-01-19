Özelleştirmenin faturası ağır: Şirketlere 30,3 milyar TL

Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında tamamıyla özel sektöre devredilmesi, fahiş zamları da beraberinde getirdi.

Elektrik alanında özelleştirme yurttaşa kabarık faturalar olarak yansırken kamunun da mali yükünü fahiş boyutlara ulaştırdı.

Bütçeden 2025 yılında yapılan harcamaların detayları da yurttaşı fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakan özelleştirmenin, elektrik dağıtım şirketlerine sağladığı fahiş kazancı ve kamunun ağır yükünü ortaya koydu.

REKOR KAYNAK

Elektrikte özelleştirmelerin ardından kamu bütçesi de altüst oldu. Kamudan milyarlarca liralık enerji ihaleleri alan elektrik dağıtım şirketleri, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında merkezi bütçeden fahiş ödemeler aldı.

Merkezi yönetim bütçesinin 2025 yılına yönelik mali raporları, elektrik dağıtım şirketlerine yapılan ödemelerin büyüklüğünü gözler önüne serdi. 2023 yılında 23,6 milyar TL, 2024 yılında 32,5 milyar TL olan elektrik dağıtım şirketlerine

kamu bütçesinden yapılan ödemenin, 2025 yılında 30 milyar 379 milyon 144 bin TL’ye fırladığı öğrenildi.

Sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında elektrik dağıtım şirketlerine ödenen 30,3 milyar TL’lik paranın aylara göre dağılımı şöyle sıralandı:

• Ocak-Şubat-Mart: 5,9 milyar TL

• Nisan-Mayıs-Haziran: 5,5 milyar TL

• Temmuz-Ağustos-Eylül: 9,1 milyar TL

• Ekim-Kasım-Aralık: 9,7 milyar TL

ÇARPICI ARTIŞ

Ocak-Aralık 2025 döneminde bütçeden 30,3 milyar TL alan elektrik dağıtım şirketlerine sokakların aydınlatılması karşılığında, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında yapılan kaynak transferi, 2021-2025 döneminde şöyle sıralandı:

• 2021: 2 milyar 961 milyon TL

• 2022: 10 milyar 471 milyon TL

• 2023: 23 milyar 627 milyon TL

• 2024: 32 milyar 515 milyon TL

• 2025: 30 milyar 379 milyon TL