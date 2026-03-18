Özelleştirmenin faturası halka: Şirketlere 3,1 milyar TL

Elektrik dağıtım işi 2013 yılında tamamen özel sektöre devredildi. Elektrik dağıtım şirketleri yıllar içinde kârlarını artırmayı sürdürürken yurttaşlar fahiş faturalarla karşı karşıya kaldı, bakım zafiyetleri yangınlara neden oldu, kamu kaynakları patronlara akıtıldı.

Elektrik dağıtımında özelleştirme, kamunun bütçesini de altüst etti. Özelleştirmelerin ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesinin büyük bir bölümü elektrik dağıtım şirketlerine gönderildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Genel Aydınlatma Ödemesi” adı altında 2025 yılında elektrik dağıtım şirketlerine, 36,5 milyar TL aktardı.

FAHİŞ ÖDEME

Elektrik dağıtım şirketlerine, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında 2026 yılında da milyarlarca liralık kaynak aktarılmaya devam edildiği görüldü. Merkezi yönetim bütçesinden 2026 yılında yapılan harcamaların detayı, şirketlere ödenen paranın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Şirketlerin, sokak ve caddelerin ışıklandırılması karşılığında kamuya 3 milyar 99 milyon 683 bin TL’lik fatura kestiği öğrenildi.

KABARIK FATURA

Elektrik dağıtım şirketlerine kamudan aktarılan paranın, her yıl katlanarak artması da dikkati çekti. 2021 yılında 2,9 milyar TL olan, “Sokak ve caddelerin aydınlatılması hizmetleri” için bütçeden ödenen para, 2025 yılında 35 milyar TL'yi aştı.

Elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin ardından servetlerine servet katan şirketlere merkezi yönetim bütçesinden aktarılan kaynak, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2021: 2,9 milyar TL

• 2022: 10,4 milyar TL

• 2023: 23,6 milyar TL

• 2024: 32,5 milyar TL

• 2025: 36,5 milyar TL

• 2026 (Ocak-Şubat): 3,1 milyar TL