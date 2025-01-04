Özelleştirmeye doyamadılar

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eliyle eğitim ticarileştirilmeye devam ederken yayımlanan “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile özel rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinin açılmasının önü açıldı.

Her yaştan yurttaşların yararlanacağı rehberlik ve psikolojik danışma merkezlerinin özelleştirilmesine tepkiler ise gecikmedi. Konuya ilişkin konuşan Eğitimci Özgür Bozdoğan, “Özel öğretim kurumu olarak hizmet sunan rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri ile sağlık hizmeti sunanlar arasında hem hizmetin niteliği ve içeriği hem de yararlanacak hedef kitle olarak farklılıklar var” dedi.

Özel psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin özel öğretim kurumu statüsünde açılmasına olanak sağlanmasına tepki gösteren Bozdoğan şu ifadeleri kullandı: “Eğitimde yaşanan dönüşümün iki boyutu olan ticarileşme ve dinselleşme, değişiklikle açılacak olan rehberlik ve danışma merkezleri için de geçerli. Bu hizmet ticarileşirken diğer taraftan da bu merkezlerde verilecek olan manevi başa çıkma, yaşamda anlam, diğerkâmlık, şükran ve minnettarlığı geliştirme gibi kurslarla bir yaşam biçiminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu alanın bir özel öğretim kurumları aracılığıyla ticarileştirilmesi ve içeriğinin bir yaşam biçimini esas alarak belirlenmesi bu hizmetin doğasına uygun değildir.”