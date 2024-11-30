Özelleştirmeye doymuyorlar

İlayda SORKU

Ankara Çayırhan’da işçilerin 10 gündür süren yeraltı nöbeti ve Ankara’ya yürüyüş başlatması sonucunda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihaleyi üç ay ertelemek zorunda kaldı. Ancak, Çayırhan’da erteleme kararını veren iktidar, bir yandan yeni özelleştirme planlarını devreye soktu.

Çayırhan'da direniş devam ederken iktidar bir başka maden sahasını özelleştirme kararı aldı. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Kütahya’nın Merkez ilçesindeki kömür rezervine sahip maden sahasının özelleştirilmesine ilişkin ihale duyurusunu Resmi Gazete’de yayınladı.

Duyuruya göre, Kütahya’nın Merkez ilçesinde yaklaşık 3,4 milyon ton rezerve sahip kömür madeni sahası “ruhsat ve işletme hakkının rödovans karşılığında devri yöntemiyle” ihale edilecek.

19 Aralık 2024’te yapılacak ihale, kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilecek. Geçici teminat bedeli 2 milyon TL, başlangıç fiyatı ise 48 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Ruhsatı satış yolu ile devredecek olan TKİ, madenin özel sektör eliyle işletilmesini planlıyor.

KAMU ZARARI OLUŞACAK

Sahanın şu an faaliyette olmadığı aktaran TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, oluşabilecek kamu zararına şu ifadelerle dikkat çekti:

“Burası TKİ için çok küçük bir saha, 3 milyon tonluk bir rezerv var. Şu an çalışan işçi yok, herhangi bir işletme yok, faal değil. İhale duyurusunda verilen rakamı, 48 milyon 500 bin lirayı yaklaşık 3,4 milyon yaklaşık rezerv miktarına böldüğümüzde 15 lira bir bedelle çıkıyor. TKİ tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen ihalelerde ocak başı satış fiyatının yüzde 20’sinden aşağı fiyat verilmiyordu. Eğer ihalede bu fiyatın üzerine çıkılmazsa ve yüzde 20’sine denk gelecek rakama ulaşılmazsa kamu zararı oluşacaktır.”

Öte yandan "Ülkeye para lazım" gerekçesiyle bütün kamu varlıklarının satıldığına dikkat çeken Yüksel, “Özelleştirme artık hükümetin politikası. İktidar özelleştirmeyi çok seviyor. Elde kalan ne varsa satılıyor. Biz her türlü özelleştirmeye itiraz ediyoruz” dedi.