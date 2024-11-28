Özelleştirmeye karşı 9 gündür direnen Çayırhan maden işçileri yürüyüşe başladı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santralı ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı yer altında direniş başlatan madenciler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürümeye başladı.

İşçiler, tüm yolu yürüyerek tamamlayıp Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi'ne gitmeyi hedefliyorlar.

VALİLİK ŞİMDİLİK ENGEL OLMAYA ÇALIŞMIYOR

Yürüyüşle ilgili BirGün'e konuşan MADEN-İŞ Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık “Bugün Beypazarı’na kadar yürüyüp gece orada konaklayacağız. Yarın ise Ayaş ilçesine kadar devam edip orada konaklayacağız. Beypazarı ve Ayaş'ta geceyi kapalı pazaryerlerinde geçireceğiz. Cumartesi günü de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde olacağız. Ankara Valiliği şimdilik yürüyüşümüze engel olmak için bir adım atmadı” dedi.

20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi ve onlara destek veren işçiler direnişe başlamıştı.