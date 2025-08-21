Özenç ölümünün 44’üncü senesinde de unutulmadı

Haber Merkezi

12 Eylül askeri cuntası tarafından idam edilen Devrimci Yol üyesi Mustafa Özenç, ölümünün 44’üncü yılında Adana’da mezarı başında anıldı. Anmaya Özenç’in yol arkadaşları ve SOL Partililer olmak üzere birçok yurttaş katıldı.

Anma Özenç’in mezarı başında yapılan saygı duruşu ile başladı. Anmada yapılan açıklamada şöyle denildi: “Mustafa Özenç, sadece bir insan değil, adalet, eşitlik ve özgürlük uğruna mücadele eden bir devrimciydi. Onu darağacına gönderenler, aslında onun şahsında bütün bir halkın özgürlük özlemini boğmak istediler. Ama başaramadılar. Çünkü gerçek olan devrimcidir, gerçeği darağaçlarında yok edemezsiniz.”

Anmada konuşan SOL Parti İl Sözcüsü Halil İbrahim Kayar ise “Bugün Özenç ismi çocuklarımızın bile gururla taşıdığı, geleceğe aktardığımız mirasımızdır. Biliyoruz ki sen, mücadeleye olan inancın, geleceğe olan umudunla sınıf mücadelesinin resmisin. Her daim seni sevgi, saygı ve özlemle hatırlayacak, bizlere bıraktığın mücadele bayrağını aynı kararlılıkla taşıyacağız. Bugün Özenç ismi çocuklarımızın bile gururla taşıdığı geleceğe aktardığımız mirasımızdır.”