Özer: Yüreğimin yarısını içeride bıraktım ama diğer yarısıyla size Ekrem Başkan'ın selamını getirdim

CHP'nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri devam ediyor. Her hafta çarşamba günleri İstanbul'da bir ilçede gerçekleştirilen mitingin bu haftaki adresi Sultanbeyli oldu.

Mitingde serbest bırakılan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer konuştu. Özer, arkadaşları içeride olduğu için serbest kaldığına sevinemediğini ifade etti ve "Yüreğimin yarısını içeride bıraktım ama diğer yarısıyla size Ekrem Başkan'ın selamını getirdim, belediye başkanlarımızın selamını getirdim" dedi.

Ahmet Özer, "Biliyorsunuz ülkemiz bir barış süreci içerisinden geçiyor. Barış olmadan demokrasi olmaz, üretim olmaz, bereket olmaz. O nedenle biz de bu barışı Cumhuriyet Halk Partisi olarak canı gönülden destekliyoruz. Ama buradan şimdi sesleniyorum değerli dostlar, herkese, bizi dinleyen herkese... Ve soruyorum, ülkenin yarısını dışlamakla barışı nasıl getireceğiz? O halde şimdi kardeşlik zamanı, şimdi kucaklaşma zamanı. Bu barışı yapmak için hukuk gerekir bize, adalet gerekir bize. Bu başkanlarımız, Silivri'de yatan kardeşlerimiz, kimse yargılanmasın demiyor ama pekala tutuksuz yargılanabilirler. Toplumu bu kadar germek iyi değil. Bu kadar kutuplaşmak iyi değil. Madem ki barış diyoruz, madem ki kucaklaşma diyoruz peki burada bu halkla kucaklaşmayıp da nasıl barışı getireceğiz? Onun için buradan bir çağrı yapıyorum, şimdi kucaklaşma zamanı."

