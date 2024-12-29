Özer’den iddialara tepki

Haber Merkezi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya hesabı üzerinden avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamayla bazı internet sitelerinde yer alan ‘’CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde 1.3 milyarlık vurgun’’ başlıklı haberlere tepki gösterdi.

Özer, "30 Ekim 2024 tarihinde haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanmam akabinde bu gibi haberlerle tarafım yönetiminde alınmış idari ve yasal aksiyonları, kayyumun aldığı aksiyonlarmış gibi lanse etmenin yanı sıra tarafım ve yönetimime dair olumsuz bir algı yaratılma çabası, süreçte gelinen noktanın aczini göstermektedir" dedi.

Kendi döneminde yapıldığı iddia edilen usülsüzlük ve tutarsızlıklara ilişkin incelemelerin yapıldığını belirten Özer, bu haberlerin kendisi ve yönetimine ilişkin bir algı yaratma çabası olduğunu vurguladı.