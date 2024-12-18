Özer’e salça yollayan öğrencisi de tutuklandı

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, “PKK-KCK terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile telefon görüşmesi bulunduğu için gözaltına alınan 12 kişiden 11’i tutuklandı.

Gazete Duvar’dan Furkan Karabay’ın haberine göre ifade tutanaklarında, şüphelilere ilk olarak Ahmet Özer ile yaptıkları telefon görüşmelerinin sorulduğu görüldü. Özer ile 10 kez toplamda bin 841 saniye telefon ile görüşen M.Ç. 1997-2003 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde öğrenciyken Özer’in hocası olduğunu belirtti. Üniversiteden mezun olduktan sonra Özer ile iletişiminin devam ettiğini anlatan M.Ç., memleketine döndükten sonra Özer’in kendisinden acı biber salçası sipariş ettiğini bu sebeple telefonda görüştüklerini anlattı. M.Ç., Ahmet Özer’i en sonra 2013-2014 yıllarında gördüğünü söyledi.

Öte yandan Özer’in tutuklanmasının ardından başlatılan Demokrasi Nöbeti sürüyor. Dünkü nöbete Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan ve CHP İstanbul Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat katıldı. Nöbette konuşan Karabat, yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile telefon görüşmesi yaptığı gerekçe gösterilerek gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklamalara tepki gösterdi. Karabat, “İlk başta Ahmet Özer’i aradıklarından dolayı suçluyorlardı, şimdi Ahmet Özer’i arayanlar suçlu. Bu kabul edilebilir değil. Bu hangi hukuk ya! Bu resmen düşman hukuku. Kurt bile kuzuya böyle bir zulüm etmez” dedi.