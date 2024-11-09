Özer’e tutuklama, Yayman’a başkanlık

Esenyurt Belediyesi’nin CHP’li başkanı Ahmet Özer, PKK yöneticisi Remzi Kartal ile 2014 yılında telefonla görüştüğü gerekçesiyle görevinden alındı. Tutuklanan Özer'in yerine kayyum atandı. İktidarın, “AKP’ye oy vermeyeni cezalandırma aracına” dönüştürdüğü gerekçesiyle tartışılan kayyum uygulaması, Türkiye’de geniş kesimlerin tepkisine yol açtı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, “İktidarın Remzi Kartal çelişkisine” dikkati çekti. Olgun, Remzi Kartal ile yemek yediği öne sürülen AKP’li siyasetçiyi anımsatarak, “Görevine devam edecek mi?” sorusunu gündeme getirdi.

YAYMAN’A YAPTIRIM YOK

Olgun’un önergesinde, AKP Milletvekili Hüseyin Yayman’ın Remzi Kartal ile yemek görüntülerinin kamuoyuna yansıdığı belirtildi. Fotoğrafın ardından Yayman’ın sessizliğe büründüğü kaydedilerek, Remzi Kartal ile 10 yıl önce telefon görüşmesi yaptığı için Ahmet Özer tutuklanırken aynı şahısla görüştüğü iddia edilen AKP Milletvekili Yayman’a hiçbir yaptırım uygulanmamıştır” denildi.

İYİ Partili Olgun’un, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verildi:

• Hüseyin Yayman, PKK yöneticisi Remzi Kartal ile ne zaman görüşmüştür? TBMM Başkanlığı, bu konuda kendisinden bir bilgi talep etmiş midir?

• Dijital Mecralar Komisyonu’nun ilk toplantısında, Hüseyin Yayman bu komisyona başkanlık etmeye devam edecek midir?