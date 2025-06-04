Özer’in kampanya sözüne de çöktüler

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait reklam panolarından kaldırılan Ekrem İmamoğlu afişlerinin yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişleri yerleştirildi. Afişlerde yer alan “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganının 30 Ekim’de tutuklanan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait olduğu ortaya çıktı.

Özer’in kızı ve avukat Seraf Özer, “Ne var ki bugün bu sözün sahibi hapishanede, süreci yönetenler ise babamın sözlerinden, fikirlerinden yararlanarak bir süreç yürüyor ve tüm İstanbul’u babama ait sözlerle donatıyorlar. Bu durum da ‘bu ne yaman çelişki’ dediğimiz şeyi gözler önüne seriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın afişlerinde yer alan “Adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye” sloganının, 30 Ekim’de PKK üyeliği iddiasıyla tutuklanan ve görevden alınarak yerine kayyum atanan CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e ait olduğu ortaya çıktı. Ahmet Özer’in kızı ve avukatı Seraf Özer bu duruma yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.