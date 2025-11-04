Giriş / Abone Ol
Özge Borak Kimdir? Hayatı, Kariyeri ve Oynadığı Yapımlar

Kızılcık Şerbeti'ne ünlü oyuncu Özge Borak'ın katılacağı ifade ediliyor. Peki Özge Borak kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Hangi dizi ve filmlerde oynamıştır? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 04.11.2025 17:13
  • Giriş: 04.11.2025 17:13
  • Güncelleme: 04.11.2025 17:14
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Özge Borak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Sanatçı bir aileden gelen Borak, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde hem sahnede hem de ekranlarda dikkat çekici performanslarıyla tanınmıştır.

ÖZGE BORAK’IN HAYATI

Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Selçuk Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde başkoreograf olarak görev yaparken; annesi Buket Borak balerindir. Kardeşi Selim Borak da İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin baş dansçılarındandır.

Henüz 8 yaşındayken katıldığı sınavla İstanbul Şehir Tiyatroları’nın çocuk bölümüne girerek sahneyle tanıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk evliliğini 2006 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile yapmış, 2010 yılında ayrılmıştır. 2012 yılında komedyen ve oyuncu Ata Demirer ile evlenmiş, 2014 yılında boşanmıştır.

KARİYERİ VE ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI

Özge Borak, profesyonel olarak oyunculuk kariyerine 1990’lı yıllarda tiyatro ile başlamış, 2003 yılında ise televizyon dünyasına adım atmıştır. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Ihlamurlar Altında” dizisindeki Elif rolüyle tanınmıştır.

2009 yılında Kürt filmi “Roja Reş (Karanlık Gün)”de “Rozêrîn” karakterini canlandırarak sinemada da dikkat çekmiştir. 2010’dan itibaren “Eyyvah Eyvah” film serisindeki Müjgan karakteriyle sinema kariyerinde büyük çıkış yakalamıştır.

2013-2016 yılları arasında “Güldür Güldür Show” adlı komedi programında “Nezaket” karakterini 100 bölüm boyunca başarıyla canlandırmıştır. 2022 yılında “Maske Kimsin Sen?” yarışmasına katılmış ve birincilik kazanmıştır.

ÖZGE BORAK’IN TİYATRO KARİYERİ

Özge Borak, sahneye ilk adımını Şehir Tiyatroları’nda atmış ve bugüne kadar pek çok klasik ve modern tiyatro oyununda rol almıştır. Başarılı performanslarıyla tiyatro sahnesinde de adından söz ettirmiştir.

Tiyatro Oyunları
YılOyunYazarTiyatro
2019–2021Harem KabareOkan BayülgenDada Salon Kabarett
2011CabaretJoe Masteroffİstanbul Şehir Tiyatrosu
2010BakhalarEuripidesİstanbul Şehir Tiyatrosu
2009Mecbur AdamDede Korkut / Ragıp Yavuzİstanbul Şehir Tiyatrosu
2006Bağdat HatunGüngör Dilmenİstanbul Şehir Tiyatrosu
2003Düğün Ya Da DavulHaşmet Zeybekİstanbul Şehir Tiyatrosu
1999Sabaha Az KalaNeşe Erçetinİstanbul Şehir Tiyatrosu

FİLMOGRAFİSİ

Özge Borak, 2000’li yıllardan itibaren çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol almıştır. Komedi, dram ve romantik türlerde geniş bir yelpazede performans sergilemiştir.

Film ve Dizi Listesi
YılYapımRol
2024YalanBerrin Aksoy
2023Kum ZambağıAfife
2023Akifİsmet Hanım
2022Leyla HanımLeyla Atakan
2022Maske Kimsin Sen?Aslan (Yarışmacı)
2017–2018İstanbullu GelinBegüm Bakır
2016Benim Adım FeridunAyla
2016Dedemin FişiNurgül
2014Eyyvah Eyvah 3Müjgan
2011Eyyvah Eyvah 2Müjgan
2010Eyyvah EyvahMüjgan
2009–2011Küçük KadınlarEylül
2005–2007Ihlamurlar AltındaElif
2003–2004Sultan MakamıNazlım

ÖDÜLLERİ

  • 2011: 16. Sadri Alışık Ödülleri – Komedi/Müzikal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (“Eyyvah Eyvah 2”)
  • 2022: “Maske Kimsin Sen?” yarışması – Birincilik ödülü

Özge Borak kaç yaşında?

Özge Borak, 14 Şubat 1982 doğumludur ve 43 yaşındadır (2025 itibarıyla).

Özge Borak nerelidir?

İstanbul doğumludur.

Özge Borak’ın eşi kimdir?

İlk evliliğini Bülent Şakrak ile, ikinci evliliğini Ata Demirer ile yapmıştır. Şu anda bekar olduğu bilinmektedir.

Özge Borak hangi dizilerde oynadı?

Özge Borak, “Ihlamurlar Altında”, “Küçük Kadınlar”, “Güldür Güldür Show”, “İstanbullu Gelin” gibi yapımlarda rol almıştır.

Özge Borak hangi filmiyle ödül kazandı?

“Eyyvah Eyvah 2” filmindeki Müjgan rolüyle 2011 Sadri Alışık Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştır.

Özge Borak, çocuk yaşta başladığı sanat hayatında tiyatrodan televizyona, sinemadan yarışma programlarına uzanan geniş bir kariyer inşa etmiştir. Disiplini, çok yönlülüğü ve sahne hakimiyetiyle Türk oyunculuk dünyasının saygı duyulan isimlerinden biridir.

