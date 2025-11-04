Özge Borak Kimdir? Hayatı, Kariyeri ve Oynadığı Yapımlar

Özge Borak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Sanatçı bir aileden gelen Borak, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde hem sahnede hem de ekranlarda dikkat çekici performanslarıyla tanınmıştır.
ÖZGE BORAK’IN HAYATI
Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Selçuk Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde başkoreograf olarak görev yaparken; annesi Buket Borak balerindir. Kardeşi Selim Borak da İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin baş dansçılarındandır.
Henüz 8 yaşındayken katıldığı sınavla İstanbul Şehir Tiyatroları’nın çocuk bölümüne girerek sahneyle tanıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
İlk evliliğini 2006 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile yapmış, 2010 yılında ayrılmıştır. 2012 yılında komedyen ve oyuncu Ata Demirer ile evlenmiş, 2014 yılında boşanmıştır.
KARİYERİ VE ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI
Özge Borak, profesyonel olarak oyunculuk kariyerine 1990’lı yıllarda tiyatro ile başlamış, 2003 yılında ise televizyon dünyasına adım atmıştır. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Ihlamurlar Altında” dizisindeki Elif rolüyle tanınmıştır.
2009 yılında Kürt filmi “Roja Reş (Karanlık Gün)”de “Rozêrîn” karakterini canlandırarak sinemada da dikkat çekmiştir. 2010’dan itibaren “Eyyvah Eyvah” film serisindeki Müjgan karakteriyle sinema kariyerinde büyük çıkış yakalamıştır.
2013-2016 yılları arasında “Güldür Güldür Show” adlı komedi programında “Nezaket” karakterini 100 bölüm boyunca başarıyla canlandırmıştır. 2022 yılında “Maske Kimsin Sen?” yarışmasına katılmış ve birincilik kazanmıştır.
ÖZGE BORAK’IN TİYATRO KARİYERİ
Özge Borak, sahneye ilk adımını Şehir Tiyatroları’nda atmış ve bugüne kadar pek çok klasik ve modern tiyatro oyununda rol almıştır. Başarılı performanslarıyla tiyatro sahnesinde de adından söz ettirmiştir.
|Yıl
|Oyun
|Yazar
|Tiyatro
|2019–2021
|Harem Kabare
|Okan Bayülgen
|Dada Salon Kabarett
|2011
|Cabaret
|Joe Masteroff
|İstanbul Şehir Tiyatrosu
|2010
|Bakhalar
|Euripides
|İstanbul Şehir Tiyatrosu
|2009
|Mecbur Adam
|Dede Korkut / Ragıp Yavuz
|İstanbul Şehir Tiyatrosu
|2006
|Bağdat Hatun
|Güngör Dilmen
|İstanbul Şehir Tiyatrosu
|2003
|Düğün Ya Da Davul
|Haşmet Zeybek
|İstanbul Şehir Tiyatrosu
|1999
|Sabaha Az Kala
|Neşe Erçetin
|İstanbul Şehir Tiyatrosu
FİLMOGRAFİSİ
Özge Borak, 2000’li yıllardan itibaren çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol almıştır. Komedi, dram ve romantik türlerde geniş bir yelpazede performans sergilemiştir.
|Yıl
|Yapım
|Rol
|2024
|Yalan
|Berrin Aksoy
|2023
|Kum Zambağı
|Afife
|2023
|Akif
|İsmet Hanım
|2022
|Leyla Hanım
|Leyla Atakan
|2022
|Maske Kimsin Sen?
|Aslan (Yarışmacı)
|2017–2018
|İstanbullu Gelin
|Begüm Bakır
|2016
|Benim Adım Feridun
|Ayla
|2016
|Dedemin Fişi
|Nurgül
|2014
|Eyyvah Eyvah 3
|Müjgan
|2011
|Eyyvah Eyvah 2
|Müjgan
|2010
|Eyyvah Eyvah
|Müjgan
|2009–2011
|Küçük Kadınlar
|Eylül
|2005–2007
|Ihlamurlar Altında
|Elif
|2003–2004
|Sultan Makamı
|Nazlım
ÖDÜLLERİ
- 2011: 16. Sadri Alışık Ödülleri – Komedi/Müzikal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (“Eyyvah Eyvah 2”)
- 2022: “Maske Kimsin Sen?” yarışması – Birincilik ödülü
Özge Borak kaç yaşında?
Özge Borak, 14 Şubat 1982 doğumludur ve 43 yaşındadır (2025 itibarıyla).
Özge Borak nerelidir?
İstanbul doğumludur.
Özge Borak’ın eşi kimdir?
İlk evliliğini Bülent Şakrak ile, ikinci evliliğini Ata Demirer ile yapmıştır. Şu anda bekar olduğu bilinmektedir.
Özge Borak hangi dizilerde oynadı?
Özge Borak, “Ihlamurlar Altında”, “Küçük Kadınlar”, “Güldür Güldür Show”, “İstanbullu Gelin” gibi yapımlarda rol almıştır.
Özge Borak hangi filmiyle ödül kazandı?
“Eyyvah Eyvah 2” filmindeki Müjgan rolüyle 2011 Sadri Alışık Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştır.