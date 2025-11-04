Özge Borak Kimdir? Hayatı, Kariyeri ve Oynadığı Yapımlar

Özge Borak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Sanatçı bir aileden gelen Borak, küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde hem sahnede hem de ekranlarda dikkat çekici performanslarıyla tanınmıştır.

ÖZGE BORAK’IN HAYATI Özge Borak, 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Selçuk Borak, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde başkoreograf olarak görev yaparken; annesi Buket Borak balerindir. Kardeşi Selim Borak da İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin baş dansçılarındandır. Henüz 8 yaşındayken katıldığı sınavla İstanbul Şehir Tiyatroları’nın çocuk bölümüne girerek sahneyle tanıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk evliliğini 2006 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile yapmış, 2010 yılında ayrılmıştır. 2012 yılında komedyen ve oyuncu Ata Demirer ile evlenmiş, 2014 yılında boşanmıştır.

KARİYERİ VE ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI Özge Borak, profesyonel olarak oyunculuk kariyerine 1990’lı yıllarda tiyatro ile başlamış, 2003 yılında ise televizyon dünyasına adım atmıştır. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan “Ihlamurlar Altında” dizisindeki Elif rolüyle tanınmıştır. 2009 yılında Kürt filmi “Roja Reş (Karanlık Gün)”de “Rozêrîn” karakterini canlandırarak sinemada da dikkat çekmiştir. 2010’dan itibaren “Eyyvah Eyvah” film serisindeki Müjgan karakteriyle sinema kariyerinde büyük çıkış yakalamıştır. 2013-2016 yılları arasında “Güldür Güldür Show” adlı komedi programında “Nezaket” karakterini 100 bölüm boyunca başarıyla canlandırmıştır. 2022 yılında “Maske Kimsin Sen?” yarışmasına katılmış ve birincilik kazanmıştır.

ÖZGE BORAK’IN TİYATRO KARİYERİ Özge Borak, sahneye ilk adımını Şehir Tiyatroları’nda atmış ve bugüne kadar pek çok klasik ve modern tiyatro oyununda rol almıştır. Başarılı performanslarıyla tiyatro sahnesinde de adından söz ettirmiştir. Tiyatro Oyunları Yıl Oyun Yazar Tiyatro 2019–2021 Harem Kabare Okan Bayülgen Dada Salon Kabarett 2011 Cabaret Joe Masteroff İstanbul Şehir Tiyatrosu 2010 Bakhalar Euripides İstanbul Şehir Tiyatrosu 2009 Mecbur Adam Dede Korkut / Ragıp Yavuz İstanbul Şehir Tiyatrosu 2006 Bağdat Hatun Güngör Dilmen İstanbul Şehir Tiyatrosu 2003 Düğün Ya Da Davul Haşmet Zeybek İstanbul Şehir Tiyatrosu 1999 Sabaha Az Kala Neşe Erçetin İstanbul Şehir Tiyatrosu

FİLMOGRAFİSİ Özge Borak, 2000’li yıllardan itibaren çok sayıda sinema filmi ve televizyon dizisinde rol almıştır. Komedi, dram ve romantik türlerde geniş bir yelpazede performans sergilemiştir. Film ve Dizi Listesi Yıl Yapım Rol 2024 Yalan Berrin Aksoy 2023 Kum Zambağı Afife 2023 Akif İsmet Hanım 2022 Leyla Hanım Leyla Atakan 2022 Maske Kimsin Sen? Aslan (Yarışmacı) 2017–2018 İstanbullu Gelin Begüm Bakır 2016 Benim Adım Feridun Ayla 2016 Dedemin Fişi Nurgül 2014 Eyyvah Eyvah 3 Müjgan 2011 Eyyvah Eyvah 2 Müjgan 2010 Eyyvah Eyvah Müjgan 2009–2011 Küçük Kadınlar Eylül 2005–2007 Ihlamurlar Altında Elif 2003–2004 Sultan Makamı Nazlım

ÖDÜLLERİ 2011: 16. Sadri Alışık Ödülleri – Komedi/Müzikal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (“Eyyvah Eyvah 2”)

2022: "Maske Kimsin Sen?" yarışması – Birincilik ödülü

Özge Borak kaç yaşında? Özge Borak, 14 Şubat 1982 doğumludur ve 43 yaşındadır (2025 itibarıyla). Özge Borak nerelidir? İstanbul doğumludur. Özge Borak’ın eşi kimdir? İlk evliliğini Bülent Şakrak ile, ikinci evliliğini Ata Demirer ile yapmıştır. Şu anda bekar olduğu bilinmektedir. Özge Borak hangi dizilerde oynadı? Özge Borak, “Ihlamurlar Altında”, “Küçük Kadınlar”, “Güldür Güldür Show”, “İstanbullu Gelin” gibi yapımlarda rol almıştır. Özge Borak hangi filmiyle ödül kazandı? “Eyyvah Eyvah 2” filmindeki Müjgan rolüyle 2011 Sadri Alışık Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü kazanmıştır.