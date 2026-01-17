Özge Çetin cinayeti davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Burdur'da 35 yaşındaki Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin olarak tutuklanan evli olduğu Adnan Bedir ve Seray Öztürk ile Tülay Alan'ın yargılandığı dava görüldü.

Haklarında kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenilen Adnan Bedir, Seray Öztürk ve Tülay Alan'ın yargılanmasına Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Adnan Bedir, Seray Öztürk, Tülay Alan ile Özge Çetin Bedir'in babası Mehmet Çetin, annesi Şefika Çetin ve taraf avukatları ile Burdur ve Denizli Barolarının kadın hakları komisyonu üyeleri katıldı.

Tutuklu sanıklardan Seray Öztürk savunmasında, Adnan'la 'ilişkisi' olduğunu aktardı.

Tülay Alan ise “Adnan ve Seray’dan korktuğu” için ifadesini değiştirdiğini belirterek, Özge ile yaşandığını iddia ettiği arbedede Özge'nin karnından kan geldiğini gördüğünü söyledi. Adnan Bedir de savunmasında, üzerine atılan suçları reddetti.

''EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM''

Özge Çetin'in babası Mehmet Çetin, "Ben Adnan'ın cinayeti yaptırdığını düşünüyorum. Seray, kızımı tehdit ediyordu. Sanıklardan şikayetçiyim. Eve girer girmez kızımın boğazını kesmişler. Bir kızım vardı. Onu da aldılar" diye konuştu. Anne Şefika Çetin ise, "Sanıklardan şikayetçiyim. En ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

BARONUN DAVAYA KATILIM TALEBİNE RET

Çetin ailesinin avukatı Vesile Atay ise, "Talepte bulunduğumuz bir iki husus vardı toplanması gereken deliller yönünden. Bunu da mahkeme heyeti değerlendirdi. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz ve duruşmaların takipçisiyiz" diye konuştu.

Burdur Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hatice Ürküt ise şunları kaydetti: "Davaya katılma talebimiz mahkeme tarafından reddedildi. Bu bizi yıldıramayacak. Dosyayı takip etmeye devam edeceğiz.”

Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Ayşegül İrem Erdoğan ise, "Kadın düşmanı politikalarla yalnız bırakılan kadınların adalet arayışı için buradayız. Burada olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.