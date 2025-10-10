Özge Özpirinçci’den operasyon sonrası ilk paylaşım

Ünlülere yönelik operasyonda, 8 Ekim sabahı evinden alınan oyunculardan Özge Özpirinçci, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Çarşamba günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” iddiasıyla aralarında oyuncuların da bulunduğu 19 isme yönelik operasyon düzenlenmişti.

Jandarma tarafından yapılan operasyonda, ünlü isimlerin evlerinin kapısı sabahın erken saatlerinde çalınmış ve aralarında oyuncular Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Metin Akdülger, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu ve Berrak Tüzünataç’ın yanı sıra şarkıcı İrem Derici ve Hadise ile bir süre önce kara para suçlamasıyla gündeme gelen Dilan-Engin Polat çifti, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilmişlerdi.

Tüm gün boyunca işlem yapılan ünlüler, akşam saatlerinde jandarma binasından ayrılmışlardı.

SETTEN PAYLAŞTI

Bu isimler arasında olan oyuncu Özge Özpirinçci, bugün sosyal medya hesabından operasyon sonrası ilk paylaşımını yaptı.

Sevilen oyuncu, aynadan kendi görüntüsünü koyduğu Instagram paylaşımında, “işimizde gücümüzdeyiz!” dedi.

Setten paylaşım yapan Özpirinçci, “Sakıncalı” adlı diziyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.