Özge Yetimoğulları'nın şüpheli ölümü için adalet çağrısı

Yunus Emre BADIR

Bursa Kadın Platformu, şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özge Yetimoğulları için adliye önünde toplandı. Kadınlar, "Özge’nin ölümü karartılamaz, erkek adalet değil gerçek adalet" sözleriyle adalet talebini dile getirdi.



Açıklamada, "Bir kadın daha şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Özge Yetimoğulları evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Biliyoruz ki kadınların şüpheli ölümleri aslında üstü örtülmek istenen kadın cinayetleridir" denildi.

Gülistan Doku, Rojin Kabaiş, Nadira Kadirova, Yeldana Kaharman ve Aleyna Çakır’ın akıbetine işaret edilerek, "Şimdi aynı karanlık Özge’nin üzerine örtülmek isteniyor" sözleri kullanıldı.

Platform, 2025’in ilk sekiz ayında 263 kadının yaşamını yitirdiğini, bunlardan 64’ünün şüpheli olarak kayda geçtiğini anımsattı. Yalnızca ağustos ayında 27 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, 9 kadının ölümünün ise şüpheli kaldığı belirtildi.

BURSA’DA YAŞANAN CİNAYETLER HATIRLATILDI

27 Ağustos’ta Sevgi Şendilek isimli kadının evli olduğu erkek tarafından bıçaklanarak katledildiği ifade edilen platformun açıklamasında, "10 gün önce çocuğunun gözleri önünde öldürülen Başak Gürkan’ı Mudanya’da kadınların omuzlarında uğurladık. Kadın cinayetlerine karşı etkin yasaları uygulamayanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni kaldıranlar, tahrik indirimi adı altında katilleri koruyanlar; Başak Gürkan’ın annesinin yürekleri parçalayan çığlığında boğulun" denildi.



16 Eylül’de Yasemin Uludağ için de adliye önünde olduklarını hatırlatan kadınlar, "Bugün 18 Eylül’de yine buradayız. Her gün adliyeleri dolduruyoruz, her gün meydanlarda haykırıyoruz, her gün kadınların yaşam hakkı için direniyoruz. Artık yeter" ifadelerini kullandı.



Açıklama şu sözlerle sona erdi:



"Özge’nin ölümü karartılamaz. Başak’ın adı unutturulamaz. Yasemin’in adaleti ertelenemez. Her ölümün hesabı sorulana kadar buradayız. Her fail yargılanana kadar buradayız. Erkek adalet yıkılana, gerçek adalet kurulana kadar buradayız.



Her gün kadınların katledildiğini duymak, öğrenmek ve yaşamak yüreğimizi yordu. Ölüm utandı kadınları toprağa vermekten ama iktidar ve erkek adalet kadınları korumayıp gerçek adaleti sağlamadı. Avrupa bizi kıskanıyor diyen ülkeyi yönetenler bundan utanmadı.



Biz kadınlar olarak susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Özge için, Başak için, Yasemin için, bütün kadınlar için adalet istiyoruz. Koruma, aklama, yargıla. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Yaşasın kadın dayanışması!"